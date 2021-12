Dyp nostalgi vekker oldemor til live med KI

Annonse

Alle har hørt om Fake News.Og deep fakes.

Men hva med fake grandmothers? Gjør deg klar for dyp nostalgi.

MyHeritage DeepNostalgia

Slektsgranskning er populært, spesielt jo eldre du blir. Men som oftest finner man bare dokumenter på sine forfedre, men kanskje også fotografier helt tilbake til 1800-tallet. Eller kanskje malerier, om man er så heldig.

Men nå kan også gamle avbildninger av kjente og ukjent blir vekket til live av kunstig intelligens. MyHeritage har utviklet algoritmer som baserer seg på ekte mennesker og deres ansikts-mimikk, og klarer nå å overføre dette til bilder i løpet av bare sekunder. OK, et halvt minutt, men dog.

Er det ekte, eller er det fake? Sannheten ligger et sted i mellom, og av etiske grunner merkes animasjonene med et symbol. Men for mange vil dette kunne være et gjensyn med kjente som har gått bort, eller man aldri har møtt.

Teknologien brukes også til å freshe opp gamle bilder (computer: enhance!) og til å kolorere sort/hvit-bilder. Lurer vi oss selv, bare? Ignorance is bliss? Sjekk demo-videoer nedenfor.

Via MyHeritage