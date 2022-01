Vipps for iOS i betalingsterminalen

Annonse

Er du DNB-kunde med iPhone?

Da har du blitt forsømt av banken din når det gjelder kontaktløs mobilbetaling. Om det er en trøst kan du nå bruke Vipps på Verifone-terminaler.

Vipps i betalingsterminalen

Lite slår det å "tæppe" med et bankkort som er aktivert for kontaktfri betaling. Over et visst beløp må du kanskje bekrefte med en kode, eller etter å ha krysset beløpsgrensen innen en viss periode. Men det er enkelt, og lettvint.

Mange vil derimot ha oppdaget gleden med mobilbetaling, som også gjelder for Apple Watch og andre smart-ur. Så om du skulle ha glemt bankkortet er problemet løst, og egentlig skulle vi vel ønske å kunne legge igjen bankkortet hjemme uansett.

Vipps er en fin løsning for vennebetaling, og også kjekt for lag og foreninger som ikke ønsker å betale for terminaler. Vipps er nå altså aktivert som betalingsløsning i butikker og utsalgssteder med Verifone-terminaler som er forberedt for dette dersom uhellet skulle være ute.

Hvordan betaler man med Vipps i butikk? Du trykker på 5-tasten, eller på Vipps-ikonet på skjermen dersom butikken har en nyere betalingsterminal. Du åpner Vipps-appen og trykker på skanne-ikonet. Deretter skanner du QR-koden som dukker opp i skjermen på betalingsterminalen, og godkjenner betalingen i appen.

Utrolig tungvint, og ikke minst unødvendig mye berøring i disse korona-tider. Kontaktløst er det altså ikke, men en grei reserveløsning når nøden er som størst. Du skal forøvrig vite at dette ikke åpner for kontantuttak, og at det ikke kan kjøres retur via telefonen - kun til kortet den er aktivert mot.

En forutsetning er at du er DNB-kunde med iPhone. Hadde du derimot vært Android-bruker i samme bank kunne du betalt med Google Pay, berøringsfritt. Hva med å la kundene velge selv hvilken løsning de foretrekker, DNB?

Dersom butikken kun bruker Vipps i kassapunktet, eller der man vanligvis bruker betalingsterminalen, har dette i de fleste tilfeller en lavere kostnad. Vipps i terminalen har en fast pris, og andre Vippsløsninger koster en prosentandel per transaksjon.

