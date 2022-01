Apple-mediemiks

Annonse

Apple kan hjelpe: Mega Movie Week på iTunes har priser ned til 39 kroner for kvalitetsfilmer. Dessuten: Oprah. Helt gratis.

Mega Movie Week

Å gå på kino kan bli ganske kostbart for to eller en hel familie. Så hjemmekino kan være et godt alternativ. Og nå har Apple en rekke tilbud helt ned til 39 kroner per film til odel og eie.

Tilbudene variere i pris, men inkluderer kvalitetsfilmer som Joker, Downton Abbey og Once Upon a Time in Hollywood. Med flere. Sjekk inn på iTunes Store for en oversikt her.

Der vil du også finne klassikeren Contagion, som er høyst relevant i disse virus-tider. Den er nesten ti år gammel, men høyst aktuell. Sjekk traileren nedenfor.

Oprah Talks på Apple TV+

Apple og talkshow-dronning Oprah Winfrey har et pågående samarbeid om et eget program på Apple TV+. Nå trer hun inn i allmennopplyserens rolle og snakker om Covid-19.

Du finner Oprah Talks hos Apple her. Episode én med (godt kjente) Idris Elba og nummer to med Pastor Wintley Phipps finner du her og her.