Stoppet svindelforsøk på 1,5 milliarder dollar

Apple presses fra flere hold i forbindelse med sin app-butikk.

Både innholdsleverandører og konkurransemyndigheter gransker AppStore og Apples policy knyttet til avgiften som kreves for salg på denne plattformen.

Apple AppStore

Mange har nok fått med seg at både Epic Games (kjent for Fortnite) og også EU (i tillegg til enkelte delstater i USA) vurderer eller har vurdert rettslige skritt for å få endret Apples regler knyttet til avgiften som innholdsleverandører må betale som andel av salg over nettopp AppStore.

Opprinnelig var det slik at Apple krevde 30 prosent av omsetningen på AppStore som en form for avgift, noe som i senere tid har blitt endret til 15 prosent frem til den første millionen dollar. Tilsvarende rater finner man også hos konkurrentene.

På den andre siden beklages det ofte at Apple ikke tillater såkalt side loading slik at man kan installere apper fra annet hold enn gjennom AppStore, slik man for eksempel finner på Android-plattformen. Eller på Mac, for den saks skyld.

Da AppStore opprinnelig ble lansert ble det sagt at avgiften kun skulle gå til å dekke driftsutgifter, slik som godkjenning og markedsføring. Med andre ord skulle AppStore ikke generere fortjeneste. Dette har med tiden endret seg, og tilfører nå Apple en god slant penger under kategorien «Tjenester» nå som man også ønsker å ha flere ben å stå på enn bare maskinvare-salg.

Apple har nå publisert en rekke fakta og detaljer knyttet til driften av AppStore, og hvilke fordeler dette faktisk tilfører utviklere gjennom bruken, og gjennom verdiene de avstår fra. Mange ser selvfølgelig fordelen av å slippe å måtte drifte egen e-handelsløsning, inkludert kundestøtte.

På den ene siden er det sikkerhetsaspekter, som for eksempel nevnte tall knyttet til svindelforsøk. Videre påpekes også følgende forhold:

48 000 apper ble stoppet i 2020 for skjult eller udokumentert funksjonalitet

150 000 apper ble stoppet for å være misvisende, spam eller rene kopier

215 000 apper ble stoppet for brudd på personvern

3 millioner stjålne kredittkort ble stoppet

1 million brukerkontoer ble permanent avvist

244 millioner brukerkontoer ble deaktivert

424 millioner forsøk på å opprette brukerkontoer ble avdekket og stoppet

470 000 utvikler-kontoer ble stengt

I mellomtiden er rettsprosessen mellom Epic og Apple fremdeles pågående.

Via Apple