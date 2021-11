iPhone 12-hurtiglading kun med ny Apple-lader?

Annonse

iPhone 12 er her, høstens store nyhet.

Blant hovedattraksjonene finner vi MagSafe: En magnetisk forbindelse som sikrer optimal trådløs lading. Og ikke bare Apple skal kunne lansere produkter tilpasset telefonen.

MagSafe for iPhone 12

Er du blant de heldige som har fått tak i en iPhone 12 så vil du ha oppdaget at Apple har valgt å sløyfe en ladeadapter denne gangen. Du får en Lightning-ledning, men ikke selve pluggen.

Argumentet er selvfølgelig at verden har nok av slike, og at vi må begrense e-søppelet. Det er vel og bra. Men så viser det seg at hurtig-ladefunksjonen med 15W effekt takket være nettopp den optimale posisjoneringen med magneter kun kan oppnås dersom man bruker Apples nye 20W-lader. Pris? 229 kroner.

Denne ser identisk ut med forgjengeren på 18W, og visstnok er det slik at også 20W-laderen faktisk bare yter 18W. Er det noe magisk på innsiden som garanterer full effekt?

Og faktisk er det også slik at om du bruker en MacBook-strømadapter som har en effekt som langt overstiger 20W så vil det likevel ikke sørge for optimal lading. Apples løfte om 15W-effekt med MagSafe vil, når det virker, yte dobbelt effekt av de 7,5W man kan forvente av en typisk Qi-basert ladeplate.

En skal huske på at hurtiglading bare oppnås opp til 80% batterikapasitet. Sjekk ut videoen øverst i saken, der det blir vist tester av ulike lade-scenarier for den nye smarttelefonen.

Mophie juice pack connect

Samtidig kommer mophie med en hyggelig nyhet om et modulært system for mobilladere basert på trådløs lading. Det er snakk om en videreutvikling av de eksterne batteripakkene de selger fra før, tilpasset trådløs lading.

Det er også interessant å se at det i byene har begynt å dukke opp et konsept for nødstrøm for mobiltelefoner basert på batteripakker ikke ulikt mophies, men som man leier gjennom en app. Pakkene har ledninger integrert, og oppbevares i en liten ladestasjon som til forveksling minner om en brødrister. Det hele kalles Lectogo.

