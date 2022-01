Apple vil begynne å levere reservedeler til uavhengige reparatører

Annonse

Inntil nå har Apple kjempet med nebb og klør mot amerikanske delstatslover som krever at de leverer offisielle deler til uavhengige forhandlere. De har til og med trukket små bedrifter og enkeltpersoner for retten for å beholde monopol på reparasjoner av Iphone.

Ifølge Reuters er Apples nye tiltak et svar på stor etterspørsel.

– Når det er behov for en reparasjon, skal kunden kunne ha tillit til at reparasjonen utføres riktig, sier Jeff Williams som er nestleder i Apple, ifølge Cnet.

– Vi mener at den sikreste og mest pålitelige reparasjonen er håndtert av en utdannet tekniker som benytter originale deler som er riktig konstruert og grundig testet.

Hjemme først

Det er i første rekke det amerikanske hjemmemarkedet som får merke endringene i Apples reparasjonsregime, før det skal bringes videre til andre land.

Endringen skal bety at uavhengige virksomheter vil bli tilbudt offisielle deler til reparasjon av produkter som ikke lenger er dekket av garanti, til samme pris som Apples autoriserte partnere.

Uavhengige Apple-forhandlere har lenge klaget over Apples krav om høye innkjøp, som kreves for å bli autorisert Apple-partner.

Det skal være gratis å ta del i den nye ordningen, men Apple krever at forhandlerne har minst en Apple-sertifisert tekniker som har deltatt på et gratis 40 timers opplæringskurs og medfølgende test i Apple-regi.