Flypassasjerer kan ikke lenger sjekke inn Macbooks

Allerede i juli ble det kjent at 2015-modellen av Macbook Pro hadde problemer med batteriet og den ble da forbudt å sjekke inn på fly. Nå er det imidlertid blitt et generelt forbud mot å sjekke inn alle Macbook-modeller på fly i utlandet.

Årsaken er enkel. Selv om Apple for lengst har kalt tilbake 2015-modellen som hadde problemer med overoppheting av batteriet, er det et helt annet problem som har kommet opp. Sikkerhetspersonell klarer ikke se forskjell på de forskjellig Macbook-modellene. Resultatet er at flyselskapet Virgin Australia har lagt ned forbud mot å sjekke inn alle Macbook-modeller. I praksis betyr dette at denne typen maskiner må inn i flyet som en del av håndbagasjen.

Quantas velger annerledes

Quantas, som også flyr innenlands i USA går ikke like drastisk til verks. Det er imidlertid ikke mindre irriterende. Her må alle Macbook Pro 2015 være avslått under flyturen.

Om det vil være smitteeffekt over på alle de andre flyselskapene gjenstår å se, men det kan være greit å følge med hvis du skal til utlandet og har en Macbook.