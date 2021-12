MySQL med støtte for dataanalyse direkte i databasen

Annonse

Nyheten innebærer at du slipper å laste data over i egne datavarehus for å gjøre analyser. Skyløsninger åpner store muligheter for å gjøre analyse av egne data, og sammenligne med generaliserte big data fra nettet. Mange kaller dette for datadreven digitalisering, og i mange bransjer er det helt nødvendig for å kunne følge med.

Utfordringen er at analyse og prosessering av transaksjoner stiller svært forskjellige krav til databasemotoren. Siden analyse dessuten gjerne krever andre måter å strukturere dataene på, flyttes data ofte fra transaksjonssystemene over i egne datavarehus.

Selve flyttingen er imidlertid en tid- og kostnadskrevende prosess, og jo større mengde transaksjoner som genereres, desto større er utfordringen.

Legger databasen i minne

Løsningen er å legge databasen i minne, slik at man kan kjøre transaksjonsprosesseringen og analysemotoren mot samme datasett. Dette er noe som finnes i de fleste kommersielle databasene, men ulempen er at tjenestene er dyre, og i mange tilfeller har med mye avansert funksjonalitet man ikke har bruk for.

I en pressemelding annonserer Oracle at de har skapt en sånn motor for den åpne databasen MySQL i sin sky, OCI – Oracle Cloud Infrastructure. Den skal være tilgjengelig på tvers av alle Oracle sine skyregioner, i dedikerte kundeskyer, samt i «cloud-at-customer»-konseptet deres, som tillater at skytjenester leveres direkte i kundenes datasenter.

Oracle hevder at med MySQL Analytics Engine har de den eneste tilgjengelige tjenesten i dag som kjører transaksjonsprosessering og analysemotor direkte mot den populære databasen.

Raskere og billigere

Ifølge pressemeldingen er den nye tjenesten 2,7 ganger raskere, og koster en tredjedel av Redshift, databasen AWS, Amazon Web Services, lanserte som tilsvar til at Oracle fikk MySQL gjennom oppkjøpet av Sun i 2010.

Rent teknisk beskriver Oracle løsningen som en minnebasert analyse-akselerator som kan dra nytte av tusentalls prosessorkjerner. Det betyr at tjenesten kan trekke på tilgjengelig prosessorkraft i skyen ved behov, så transaksjonshåndteringen ikke påvirkes når analyser skal utføres.

Litt norskutviklet

I dag utvikler Oracle fremdeles databasen som åpen kildekode flere steder i verden, blant annet i Trondheim i Norge. Fordelen med å bruke en ikke oppdelt (forked) versjon av databasen er ifølge Oracle at man da først får tilgang til ny funksjonalitet og nye sikkerhetsoppdateringer.