Flere bruker prissammenligning

NetOnNet har gjennom YouGov gjennomført en landsomfattende undersøkelse som ser på hvorvidt nordmenn er flinke til å sjekke pris og sammenligne gjennom eksempelvis Prisjakt eller Prisguiden før de handler hjemmeelektronikk.68 prosent sier de sjekker prissammenligningstjenester som Prisjakt og Prisguide, mens det i fjor var 62 prosent som svarte det samme. Det har vært en del saker om såkalte luretilbud, hvor noen setter opp prisene i forkant av kampanjeperioder for deretter å senke prisene, og dette har kanskje påvirket flere til å gjøre grundigere research før et kjøp.

– Vi er opptatt av at forbrukere tar seg de ekstra sekundene det koster for å sjekke opp prisen på en vare. Det er lønnsomt på alle måter og de slipper å bruke penger på det de trodde var et godt tilbud, som kanskje ikke var så godt som de trodde. I dagens kampanjeklima med en tilbudsjungel som ikke er så lett å orientere seg i er det viktig at vi retailere gjør det enkelt for forbrukerne med å ha oversikt, og så må også forbrukeren bruke de mulighetene de har til å sjekke om varen finnes til en enda bedre pris et annet sted, sier Peter Andersson, norgessjef i Netonnet.

Netonnet og noen andre nettbutikker har en direktelenke til Prisjakt inne på produktsidene for å sikre at det skal være så enkelt som mulig å sammenligne prisen i kjøpsøyeblikket.– Det er klart at vi noen ganger sender konsumentene ut av vår egen nettbutikk, men samtidig gjør dette at vi kontinuerlig må jobbe for sikre en god oversikt, en trygg handel og gode priser.

Totalt sett mener Peter Andersson i NetOnNet at tallene er oppløftende, selv om enkelte grupper ikke er like flinke.– Vi ser at det fortsatt er en del som ikke sammenligner priser før de handler, og de får da ikke prishistorikken til en vare og de ser heller ikke om andre tilbyr varen enda billigere. Nesten 3 av 10 sjekker ikke prisen på slike prissammenligningstjenester. Spesielt er det de over 60 som ikke sjekker ordentlig opp, der kun 48 prosent sier at de bruker slike tjenester.Undersøkelsen viser også at mange sjekker prisen når de har funnet et godt tilbud, for å se om prisen kan være bedre andre steder.– At 72 prosent svarer at de sjekker om varen kan fåes like billig eller billigere et annet sted, selv når de finner et tilbud, er et sunnhetstegn. Det betyr at nordmenn stort sett ikke hopper på selv om det står “tilbud” med store bokstaver. Også her er dessverre tendensen at de eldre ikke er like nøye. 60 prosent av de over 60 år sjekker prisen andre steder når de finner et tilbud på en elektronikkvare, mens 33 prosent ikke gjør det, sier Andersson.Det er likevel ting du bør være klar over når du sjekker prisen på prissammenligningstjenester.– Sjekk om frakt er inkludert eller ikke. Det kan påvirke totalprisen. I tillegg kan det være ulike leveringsmetoder, både når det kommer til hvordan du ønsker å motta pakken og hvor raskt du ønsker å få den, avslutter Andersson.