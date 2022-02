Cisco best med egen medisin

Annonse

Frihet og fleksibilitet var noe som preget Tandberg på Lysaker på 90-tallet. Under mange besøk i selskapet opplevde vi selskapet som særdeles utradisjonelt, innovativt og fleksibelt. Medarbeiderne hadde det rett og slett moro på jobben. Tydeligvis har giganten Cisco tatt med seg noe av denne bedriftskulturen etter at de overtok. Brorparten av de ansatte i Norge jobber med videokonferanser.

Annonse

Vi har også besøkt Ice i Nydalen og Eidsiva på Lillehammer. Begge selskapene har bygd opp moderne og fleksible arbeidsplasser.

Annonse

Trygghet og tillit

Med alle ansatte på hjemmekontor, har ledelsen i Cisco jobbet hardt for at medarbeiderne skal føle en stor grad av trygghet og fleksibilitet – noe Cisco mener er viktig for å oppmuntre til økt kreativitet og nytenkning.

– Det er ingen tilfeldighet at Cisco stikker av med seieren i pandemi-året. Få selskaper har vel vært bedre forberedt enn oss - både fra et teknologisk og kulturelt perspektiv. Å få ansatte til å arbeide eksternt har vært den enkle delen - kultur og ledelse er mye vanskeligere. Derfor har det hele veien vært viktig for oss å bygge tillit, og gi alle våre medarbeidere friheten til å legge opp sin egen arbeidshverdag. I Cisco ønsker vi at folk skal skille seg ut og være seg selv, forteller Trine Strømsnes, administrerende direktør i Cisco Norge.

– Først og fremst er det veldig gøy for oss i Cisco å få en slik anerkjennelse. Jeg er utrolig stolt av alle som jobber i Cisco Norge og av den innsatsen de legger ned. Dette er deres fortjeneste mer enn noe annet, sier Strømsnes.

Det er det internasjonale analyse- og rådgivingsselskapet Great Place to Work som står bak kåringen, hvor medarbeidere ved nesten 600 bedrifter i Norge ble bedt om å svare på en lang rekke spørsmål om tillit, stolthet og fellesskap på sin arbeidsplass. Ifølge årets undersøkelse oppgir hele 95 prosent av alle ansatte i Cisco Norge arbeidsplassen som et fantastisk sted å jobbe.

Verdensledende videokonferanseteknologi

Cisco Norge har hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo. Utviklingsavdelingen her er en del av samhandlingsplattformen Cisco Webex, og teller 400 ansatte som representerer det ledende miljøet i verden for utvikling av høykvalitets videokonferanseutstyr.– Det har vært et privilegium for oss å kunne tilby sømløs videokonferanseteknologi gjennom Webex under pandemien. Ikke bare har dette hatt stor betydning for våre kunder og samarbeidspartnere, men vi ser også at våre egne ansatte har vært veldig godt rustet. Vi har alltid hatt en fleksibel arbeidskultur, ikke minst fordi alle ansatte har tilgang til verdens beste videokonferansesystem på pulten hjemme, sier Snorre Kjesbu, administrerende direktør for samhandlingsenheter i Cisco.

Til topps i den globale kåringen

Også utenfor Norges grenser gjør Cisco det meget bra, og har kapret førsteplassen i årets globale kåring. I likhet med CEO i Cisco, Chuck Robbins, har Strømsnes hatt klare ambisjoner om å gjøre Cisco til Norges beste arbeidsplass da hun overtok stafettpinnen i 2019.

– Jeg er ikke overrasket over hverken den nasjonale eller globale kåringen, for jeg ser hver dag hvilken fantastisk organisasjon dette er. Vi bruker mye tid på at våre ansatte skal ha det så bra som mulig uavhengig av hvor de jobber fra, og derfor blir jeg utrolig glad og stolt når vi ser at dette er noe våre medarbeidere mener vi lykkes med å gjøre, sier Strømsnes.

Inkluderende og meningsfylt arbeid

Cisco Norge stikker av med seieren i kategorien 200-499 medarbeidere. Jannik Krohn Falck, administrerende direktør i Great Place to Work Norge, trekker frem blant annet friheten Cisco Norge gir sine medarbeidere til å skape en arbeidsplass som er inkluderende og trygg.

– I Cisco lages løsninger som kan forbedre hvordan mennesker over hele verden jobber og lever. Spisse albuer legger ikke til rette for innovasjon, her er det skarpe hoder og myke verdier som gjelder. I Cisco får ansatte styre sin egen tid og frihet til å skape en arbeidsplass som passer for hver enkelt. De har en bevisst kultur som ansvarliggjør alle, og hvor det er forventet at alle tar grep for å skape en arbeidsplass hvor man føler seg trygg, inkludert og rettferdig behandlet. I Cisco er de opptatt av at arbeidet skal være meningsfylt både for nåværende ansatte og fremtidige kolleger, sier Falck.

NB! God teknologi og suverent arbeidsmiljø skaper også gode økonomiske resultater. Torsdag meldte selskapet at det har donert 100 millioner dollar til klimakampen.