Inviterte til kodekveld til inntekt for TV-aksjonen

I forbindelse med årets TV-aksjon, som støtter Plan Norge sitt arbeid mot barneekteskap, inviterte Computas til arrangementet Kode med mening.

I it-selskapets lokaler i Akersgata kunne selskapets ansatte og deres venner samles for å løse morsomme programmeringsoppgaver til innsamling for TV-aksjonen.

For hver oppgave som ble løst, donerte Computas en sum til TV-aksjonen.

Fast bidragsyter i TV-aksjonen

Det var ingen krav til forkunnskaper i koding denne torsdags ettermiddagen. For de uten kodeerfaring ble det arrangert “lek med mening”, hvor nettopp lek og barnlige gleder fylte lokalene. Gjennom lek ville Computas fremme budskapet om at barn skal være barn, ikke brud.

– Vi synes det er viktig å vise at vi tar samfunnsansvar utover egen forretning. Vi har besluttet å gjøre dette gjennom TV-aksjonen fordi det over tid gir oss anledning til å bidra til flere gode formål. Dessuten er TV-aksjonen veldig dyktige til å skape engasjement og dugnadsånd, og vi får muligheten til å bidra både finansielt og med vår kompetanse. Det er motiverende for våre ansatte, forteller Trond Eilertsen, administrerende direktør i Computas, i en melding fra selskapet.

Computas har gjennom flere år vært fast bidragsyter i TV-aksjonen. Studenter fra Computas’ sommerstudentprogram har også bidratt med å utvikle en ny digital løsning som hjelper TV-aksjonen med å mer effektivt kunne holde oversikt over hvordan TV-aksjonen ligger an med antall bøssebærere på lands- og kommunenivå. Dette har spart TV-aksjonen for mye arbeid og gjør at de lettere kan sette inn tiltak i de kommunene som sliter med rekrutteringen av bøssebærere.

Representanter fra TV-aksjonen og Plan Norge var til stedet under kvelden. Gunnar Stabell fra TV-aksjonen takket Computas for engasjementet og samarbeidet.

– Det er veldig hyggelig at bedrifter engasjerer de ansatte og får dem med på laget gjennom aktiviteter som “Kode med mening”. Det gir de ansatte et viktig eierskap til aksjonen. Vi er veldig glade for å være her i lokalene til Computas i dag, og ser frem til et videre godt samarbeid, sa han i sin tale til kveldens gjester.