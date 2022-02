VMware forlater Dell Technologies

Annonse

VMware og Dell Technologies kunngjorde mandag denne uken fullføringen av å skille ut VMware fra Dell Technologies.

Det gir VMware økt frihet til å utøve multiskystrategi, en forenklet kapitalstruktur og styringsmodell, og ytterligere operasjonell og finansiell fleksibilitet.

– Dagen i dag er en milepæl for VMware. Vi er igjen et frittstående selskap. I en registrering hos U.S. Securities and Exchange Commission, fullførte VMware og Dell Technologies i dag utskillelsen av Dells majoritetseierskap i VMware. Som et frittstående selskap har vi nå fleksibilitet til å samarbeide enda dypere med alle skytjenesteleverandører og lokale infrastrukturselskaper, for å skape et bedre grunnlag som gir resultater for kundene våre. Økt fleksibilitet lar oss bruke egenkapital for å gjennomføre fremtidige oppkjøp som hjelper oss forbli konkurransedyktige, sier Raghu Raghuram, administrerende direktør i VMware, i en melding fra selskapet.

Fortsetter samarbeidet

Vilkårene for skillet inkluderer et spesielt kontantutbytte på $11,5 milliarder som resulterte i et utbytte på $27,40 per aksje 1. november 2021 til alle VMware-aksjonærer ved lukkedatoen 29. oktober 2021. Eks-utbyttedatoen vil være 2. november 2021, den første handelsdagen etter betalingsdatoen, heter det i meldingen.

VMware skriver videre at de vil fortsette å samarbeide med Dell om å tilby differensierte løsninger for sine kunder.