Johan Dennelind forlater Telia

Telias toppsjef Johan Dennelind medelte i går sitt styre at han vil forlate selskapet i løpet av 2020. På overflaten virker det som en helt alminnelig oppsigelse, men allerede går spekulasjonene rundt den egentlige grunnen til at Dennelind nå forlater selskapet.

Hele livet

Dennelind har vært i selskapet siden 1990 noe som må være mer eller mindre hele hans yrkesaktive karriere. Han var administrerende direktør i Telia Sonera fra 2013 til 2016 og som administrerende og president for Telia Company fra 2016 og frem til i dag.

I forbindelse med avgangen uttaler Dennelind: – Det er et privilegium å ha vært president og administrerende direktør i Telia Company, et av Sveriges eldste og største selskaper. I løpet av siste åreme har jeg, sammen med styret og teamet mitt, implementert en retning for selskapet som gjør det godt posisjonert og godt rustet for fremtiden.

Også styrets leder, Marie Ehrling, er full av ros om den avgående direktøren og hans arbeid i selskapet og sier de vil savne ham. Hun sier også at Dennelind forlater et selskap han har satt i en god posisjon for selskapet.

Spekulasjoner

Det er imidlertid også spekulasjoner knyttet til Dennelinds avgang. Nettstedet Telekomnyheterna.se påpeker at den meldte avgangen finner sted kun kort tid før en av hans viktigste kjøp skal behandles av EU, nemlig kjøpet av Bonnier. Dette har vært en av Dennelinds egne store babyer og nettstedet finner det merkelig at han nå melder sin avgang like før fullbyrdelsen av av kjøpet er et faktum.

Telekomnyheterna spekulerer i om det er regjeringen i Sverige, som har vært kritisk til oppkjøpet av Bonnier, kan ha lagt press på Dennelind og selskapet. Nettstedeet påpeker også at Dennelind etter fire år i direktørstolen ennå ikke har lykkes på flere områder deriblant å kvitte seg med blant annet virksomheten selskapet eier i Moldovia.

For å gjøre spekulasjonene rundt Dennelinds avgang komplett nevner nettstedet også at dette kan bety at Telias styreleder, Maia Ehrling, også kan sitte løst i stolen.

Som erstatter for Denneling er SASs administrerende direktør, Rickard Gustavsson nevnt.