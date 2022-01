Nordmenn vil bruke AR og teknologi for å prøve klær

Annonse

En fersk global undersøkelse med 20.000 respondenter fra Foresight Factory, utgitt i samarbeid med Snap, avslører at AR og avansert teknologi – der forbrukeren kan prøve klær virtuelt – vil være viktig for å gjøre netthandelen mer bærekraftig. Det er spesielt viktig nå ettersom netthandelen har skutt fart under pandemien.

Samtidig avslører undersøkelsen at hele fire av ti nordmenn nå er frustrert over mangelen på å kunne prøve klær under pandemien. Løsningen kan være at den fysiske, digitale og sosiale virkeligheten smelter bedre sammen.

Blandet virkelighet

Den ferske undersøkelsen avslører nemlig at omtrent halvparten av alle unge nordmenn foretrekker å bruke Augmented Reality (AR) til å prøve klær virtuelt i stedet for å besøke en butikk. Noe som er omtrent dobbelt så høyt som i resten av befolkningen.

– Eksempelvis vil du i fremtiden trolig ha en fashion avatar – en digital tvilling av deg selv – som gjør det mulig for deg å prøve klærne dine digitalt. Slike muligheter kan realiseres ved at den fysiske, digitale og sosiale virkeligheten smeltet sammen og det vil gjøre det enklere å handle på nett, sier Elisabeth Stray Pedersen, eier og designer hos ESP, og tillegger:

– Under pandemien har mange hatt en god opplevelse med netthandel. Stadig flere ser den digitale merverdien i en fysisk verden. Med de riktige funksjonene kan du også se hva som passer deg best. Stadig flere samhandler digitalt i andre deler av hverdagen, ikke minst relatert til jobb, og derfor er det også naturlig at vi ser en tilsvarende utvikling innen fashion og retail.

Vil ha nye måter å handle på

En global undersøkelse blant 20.000 respondenter har funnet at forbrukere ønsker en smartere shoppingopplevelse med bruk av AR og annen avansert teknologi

Rapporten viser blant annet at fire av ti nordmenn mener at mangelen på mulighet for å prøve produkter og klær før kjøp har vært frustrerende under pandemien.

Samtidig har mange fått øynene opp for nye måter å shoppe og prøve klær på gjennom AR og teknologi, da mer enn en av fire norske konsumenter nå sier at de heller foretrekker å bruke AR for å prøve klær virtuelt enn å besøke en butikk for å prøve fysisk.

I en tid hvor mange har gjennomført mindre fysisk handel har frustrasjonen over å ikke kunne prøve klær i butikk vært stor. Ifølge norske Varner er det ikke uvanlig at norske kunder returnerer de fleste plaggene som kjøpes på nett. Samtidig ser stadig fler at AR og annen teknologi kan bidra til å gjøre shoppingopplevelsen på nett og i fysisk butikk bedre og mer bærekraftig.

– Forbrukere kan lage en avatar av seg selv – og legge til høyde og vekt – så er det bare å klikke på plagget. Dermed vises plaggene på din avatar som er en digital tvilling av deg selv. Fordelene med dette er ikke bare at det reduserer andelen returer, ettersom det er mer sannsynlig at varene passer bedre, men det gir også en mer realistisk visualisering av produktet sammenlignet med bare bilder, sier Erik Spillum, systemleder i norske Varner-gruppen.