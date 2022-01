Syv livbøyer for en sikker sommerferie

Annonse

Sommerferien er her. Endelig kan vi forhåpentlig slappe av og senke skuldrene. Men det er viktig å ikke senke guarden for mye. De ondsinnede aktørene tar nemlig ikke sommerferie. Her er syv livbøyer som kan hjelpe deg trygt gjennom sommeren.

Ferieglade nordmenn er et lett bytte for ondsinnede aktører, både innen- og utenlands. Vi må ikke lenger over grensene for at en aktør i et annet land skal kunne hacke deg, stjele feriebildene dine eller lure deg for penger. Ondsinnede aktører kan sitte på andre siden av jordkloden og fremdeles få tilgang digitale eiendeler. Det er derfor ingen grunn til å være mindre på vakt fordi du ferierer i Norge.

For at du skal være trygg i sommer, kaster jeg ut syv livbøyer til deg. Du kan holde fast i disse for å gå en sikrere sommer i møte, enten du sitter på terrassen, soltørker deg etter et bad i sjøen eller ligger i hengekøya.

Livbøye 1: Bruk 4G

Den første livbøyen jeg kaster ut går på tilkobling. Bruk 4G istedenfor åpne Wifi. Noen åpne Wifi er satt opp av hackere. Hackeren kan overvåke det du gjør på telefonen og blant annet hente ut informasjon om deg. Et tips er å aktivere «spør før tilkobling» på Wifi. På denne måten må du alltid godkjenne at mobilen kobler seg på Wifi.

Livbøye 2: Se opp for svindelforsøk

Vær obs på svindelforsøk på e-post og sosiale medier. Ondsinnede aktører utnytter sommerferien til å lage lokketilbud i håp om å få deg til å trykke på en lenke som inneholder en skadelig programvare. Vær kritisk til tilbud som virker for godt til å være sant, som for eksempel Ray-Ban-solbriller eller en gigantisk bademadrass til én krone.

Livbøye 3: Oppdater enheter

Bruk den rolige sommertiden til å sørge for at mobil, nettbrett og PC er oppdatert med den siste sikkerhetsversjonen. Operatørene sender ut nye sikkerhetsversjoner etter hvert som de oppdager sikkerhetshull. Disse sikkerhetshullene blir fort kjent for ondsinnede aktører, og kan utnyttes dersom du ikke oppdaterer enhetene dine.

Livbøye 4: Bytt passord

Dette gjelder egentlig året rundt, men om du kjeder deg litt i solen (eventuelt regnet), kan det være lurt å bruke noe av tiden på å endre passord. Bruk også forskjellige passord på de forskjellige kontoene dine. På denne måten blir det vanskeligere for ondsinnede aktører å få tilgang til dine tjenester.

Livbøye 5: Vær obs på hva du deler

Det finnes ingen angre-knapp på internett. Når det kommer til deling av innhold på sosiale medier, er skepsis en god egenskap. Vær skeptisk til hva du deler, hvem du deler med og hvorfor du velger å dele. Både barn og voksne har rett til å gi samtykke på om bilder og videoer av dem skal deles eller ikke.

Livbøye 6: Pass opp for falske bookingsider

Du leter gjerne på flere nettsider etter gode tilbud på blant overnatting, opplevelser og restauranter. Er du i tvil om en side er sikker eller ikke, bør du undersøke litt nærmere. Søk gjerne opp navnet på siden for å sjekke om den faktisk er legitim eller ikke.

Livbøye 7: Bevar minnene

Den siste livbøyen kaster jeg ut til deg for at du skal kunne bevare minnene dine. De aller fleste bruker telefonen til å ta bilder. På samme måte som du forhåpentligvis husker å smøre deg med solkrem, må du huske å ta sikkerhetskopi av bildene dine.

Med syv livbøyer ute i vannet ser sommeren svært sikker ut. God, sikker sommer!