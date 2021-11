Tar viruskrisen knekken på kontant betaling?

Annonse

– Covid-19 har akselerert innovasjonstakten innenfor betalingsløsninger. Selskapene som leverer betalingsløsninger har måttet digitalisere seg nærmest over natten, sier Anirban Bose, administrerende direktør i Capgemini Financial Services og styreleder i Capgemini.

– Pandemien har virkelig satt fart på kontaktløs betaling og utviklingen av online betalingsløsninger i Norge. Det norske markedet har ligget noe bak våre nordiske naboer når det kommer til kontaktløs betaling, men det forspranget har vi nå hentet inn. Mer enn 72 prosent av Bankaxept-betalingene i Norge var kontaktløse i juli, mot bare en tredjedel i januar i år, sier Thierry Morin, spesialist på betaling i Capgemini Invent i Norge.

Netthandel og smarttelefoner

I rapporten heter det at allerede før pandemien nådde betalingsvolumene nye høyder. Dette er forventet å vare, men i et tempo som reflekterer både den økte avhengigheten av kontantløse transaksjoner og en moderert global økonomi.

Rapporten anslår en årlig økning på 12 prosent for kontantløse transaksjoner i perioden 2019-2023. Kontantløse transaksjoner steg nærmere 14 prosent fra 2018-2019 og nådde svimlende 708,5 milliarder transaksjoner i 2019, den høyeste veksten det siste tiåret. Stillehavsregionen i Asia gikk forbi Europa og Nord-Amerika i antallet kontantløse transaksjoner i 2019.

Totalt hadde regionen 243,6 milliarder transaksjoner det året. Veksten ble drevet av økt bruk av smarttelefoner, netthandel, overgang til digital lommebok og betalingsinnovasjoner med mobil/QR-kode, ledet av Kina, India og andre sørøstlige asiatiske markeder (31,1 prosent vekst).

Velger vekk kontanter

I takt med at interessen for digitale betalingsløsninger øker, går bruken av kontanter blant forbrukerne ned. Med det øker gjennomslagskraften til nye aktører i markedet. Årets rapport viser at 30 prosent av forbrukerne benytter seg av én eller flere av betalingsløsningene til BigTech-selskapene.

Hele 50 prosent oppgir at de for enkelte betalinger velger bort løsningene fra de tradisjonelle bankaktørene og benytter en ikke-tradisjonell bankaktør for betalinger. Dessuten oppgir mer enn 38 prosent at de har oppdaget og tatt i bruk nye betalingsløsninger siden april i år, da store deler av samfunnet opplevde nedstengning.

– Det norske markedet har lenge ligget langt fremme på betalingsmarkedet, men den raske veksten internasjonalt kan påvirke posisjonen vår i Norge. Nøkkelen er å bli en del av løsninger som sømløst harmonerer på tvers av landegrensene i Europa, og her har Norge utfordringer. Vi har en periode vært koblet av det felles-nordiske initiativet P27, som skal bidra til grenseuavhengige realtidsbetalinger i Norden, tilpasset det arbeidet som gjøres i Euro-sonen. Sover vi i timen nå, risikerer vi å havne på utsiden når disse løsningene utvikler seg videre til neste nivå i vår del av verden, sier Morin.

Hele rapporten på engelsk finner du her.