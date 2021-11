Bruker skybasert EPJ-løsning i kampen mot Covid-19

Annonse

Ved å bruke en skybasert EPJ-løsning har den private helseaktøren Dr. Dropin vært i stand til å øke testkapasiteten og effektiviteten av koronatestene.

Effektivisert etter samarbeid

– Det er har vært ytterst viktig for oss å kunne bidra med løsninger under pandemien. Derfor har vi tilbudt koronatester siden mai 2020, og vi har testet mer enn 100.000 nordmenn på våre klinikker. Etter at vi startet samarbeidet med PatientSky i slutten av januar, hvor vi sikret oss adgang til deres skybaserte elektroniske pasientjournalsystem (EPJ), har vi klart å øke testtilbudet vårt gjennom mer effektiv timebestillingen av tester, og raskere levering av testresultater til nordmenn, sier gründer og administrerende direktør i Dr. Dropin, Daniel Sørli.

Skybaserte løsninger er fremtiden

Ifølge Johan Zetterström, administrerende direktør i PatientSky, skal helsevesenet i lang tid ha vært dominert av fragmenterte, lokale it-systemer som ikke har kunnet dele informasjon seg imellom. Zetterström mener at dette igjen kaster bort helsepersonalets ressurser på administrasjon istedenfor å bruke tid på omsorg for pasienter:

– Vi skaper et digitalt økosystem for helsetjenester med formål om å spare tid for helsepersonell og aktører i helsevesenet, så de kan sørge for bedre, smartere og billigere pasientbehandling gjennom vår PatientSky 360 skyplattform, som Dr. Dropin er en del av, sier Zetterström i meldingen.

Nå skal Dr. Dropin og PatientSky ha en felles ambisjon om å sette pasienten først:

– Både Dr. Dropin og PatientSky har en felles ambisjon om å gjøre helsearbeid bedre ved hjelp av strømlinjeformede, digitale løsninger som setter pasienten og legen i sentrum. Dette er også tilfelle i vår koronatesting, hvor løsningen fra PatientSky har økt vår evne til å teste flere nordmenn, sier Daniel Sørli fra Dr. Dropin.