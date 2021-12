Kombinerer fotball og esport på Norway Cup

Annonse

Norway cup er sparket i gang. For andre året på rad stiller Elkjøp mannsterke opp på fotballfesten på Ekerbergsletta. Elektronikkgiganten er i år en av hovedsponsorene for arrangementet, og har bygget et eget opplevelsessenter i Ekeberg Skoles flerbrukshall. Der vil det gjennom Cup-uken blant annet bli mulig å teste ferdighetene i efotball.

Elektronikk

I Opplevelsessenteret kan de besøkende, i tillegg til å teste sine ferdigheter i esport, også prøve VR-briller, teste gaming-PCer og playstation og sjekke ut de siste mobilnyhetene.

– Vi holder åpent fra 10 til 18 alle dager, og vi skal ikke ta fokuset vekk fra gressmatta, men være et alternativ mellom kampene. Jeg er ganske sikker på at det uansett ikke blir for lite fysisk aktivitet på Ekebergsletta disse dagene, sier Charlotte Lüthcke Solberg, eventansvarlig i Elkjøp, i en pressemelding fra selskapet.

Det blir også mulig å treffe på "spill-kjendiser".

I tillegg til flere profesjonelle esportlag, har Norge også individuelle esportutøvere i verdenstoppen, som for eksempel «Hunterrace».

Verdens beste spiller i spillet Hearthstone, Casper Notto – bedre kjent som «Hunterrace», vil ta turen innom Ekebergsletta, og opplevelsessenteret. Det samme gjør spillerne fra det profesjonelle esportlaget Nordavind.