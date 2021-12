1 av 3 sliter med å henge med i den teknologiske utviklingen

Annonse

Elkjøp undersøker årlig hvordan det står til med befolkningens tekniske forståelse.

Undersøkelsen, som har fått navnet «Teknotrøbbel», viser at hver fjerde nordmann mener forskjeller i kunnskap om teknologi har skapt økte klasseskiller.

Blant annet viser undersøkelsen at to femtedeler har produkter de ikke vet hvordan de skal bruke, og at en av fem opplever at de går glipp av ting fordi de ikke kan nok om teknologi.

– Vi er mange som har et ansvar for å bidra til å redusere dette gapet, og dette klasseskillet, sier Elkjøp-sjef Fredrik Tønnesen. Selv er han sitt ansvar bevisst.

Den 24. oktober gjennomfører alle Elkjøp-butikker «Teknotrøbbeldagen» for å gjøre noe med denne utfordringen.

Teknohjelp

Denne torsdagen i oktober vil cirka 4000 Elkjøp-ansatte i varehus over hele landet stå parate til å hjelpe alle som trenger hjelp med teknologi.

– Målet er at kundene våre går ut fra butikkene med produkter de nå kan bruke, har økt forståelse for eller kanskje til og med er blitt spesialist på, forteller Tønnesen og legger til:

– Sliter du med å forstå teknologispråk, har du en telefon du sliter med, eller kunne tenke deg å bli en bedre bruker på pc? Du er velkommen, uansett hvor produktene dine kommer fra.

I tillegg til at alle butikker i Norge åpner for å bistå kunder med teknologi, gjennomfører flere varehus egne initiativer.

– Våre ansatte har tatt dette på alvor, og jeg er veldig glad for å se at engasjementet for å hjelpe er så stort. En rekke varehus har funnet på kreative og gode tiltak for å hjelpe kundene ytterligere. Blant tiltakene er gratis rens av PC-en, lave priser på servicetjenester, konkurranse med en «Elkjøper for en dag» som premie, klasseromsundervisning og Apple-kurs, sier Tønnesen.