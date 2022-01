Dette er kundenes dom over mobilselskapene

Annonse

Epsi Rating har lagt frem resultatene fra en ny måling av kundeopplevelsen med mobilselskapene i Norge. Studien baserer seg på dybdeintervjuer med drøyt 2400 personer og bedrifter rundt om i Norge. Dette er den 19. studien i rekken, og viser at framgangen i kundetilfredsheten fortsetter.

Det er særlig den styrkede produktkvaliteten som har bidratt til fremgangen, og årets måling viser at kundene hos de ulike selskapene jevnt over vurderer produktkvaliteten til å være meget god. Mobilnettene i Norge har topp kvalitet, og i tillegg begynner kundene å oppleve 5G.

– Kundenes vurdering av både dekningen, samtalekvalitet og tilgang på 4G har økt jevnt og trutt i en årrekke, og har aldri vært bedre enn nå, sier Fredrik Høst, Daglig Leder i Epsi Norge.

I privatmarkedet er OneCall på topp, Telenor på bunn

Undersøkelsen viser at det også i år er tett i toppen når det gjelder kundetilfredshet. OneCall, Fjordkraft Mobil og Talkmore har alle en kundetilfredshet som er meget høy (skår over 75), men det er OneCall som med minst mulig margin kaprer topplasseringen.

Den største endringen fra i fjor er det Ice som kan vise til. En fremgang på nesten 5 punkter er solid, og kommer i all hovedsak av at kundene opplever en vesentlig bedre produktkvalitet enn på samme tid i fjor.

Det er Telenor som også i år får den svakeste tilbakemeldingen. Selv om produktkvaliteten er god, opplever kundene at de er for trege til å svare på henvendelser, og at prisene ikke er konkurransedyktig nok.

Illustrasjon: Epsi Rating

– Ser man begge segmenter under ett, framstår mobilselskapene som enklere og mer pålitelige enn noen gang, forteller Høst i meldigen.

Det er spesielt utviklingen i bedriftssegmentet som er interessant. Her har tilfredsheten de siste fem årene har økt markant.

Mindre forskjeller i bedriftsmarkedet

De krav og forventningene som bedriftene har til sine mobilselskaper er relativt like, og forskjellene i opplevd produkt- og servicekvalitet er mindre enn før, skriver Epsi. Dette fører til at bedriftene rundt om i Norge i det store og hele opplever mobilselskapene som jevngode.

– Det er kundene til de mindre aktørene i markedet som denne gangen er mest tilfredse, fortsetter Høst. Denne gruppen, som inneholder svar fra kunder av blant annet Unifon, Nortel, Atea og Saga Mobil, og utmerker seg spesielt godt innen verdi for pengene, sier Høst.

Phonero gjør et hopp fremover, og deres KTI på 72,9 er deres beste resultat siden 2010. Ifølge kundene leverer Phonero en topp kundeservice, de er enkle å ha med å gjøre, og er konkurransedyktige på pris.

Til tross for at Ice kan vise til en liten fremgang får selskapet den svakeste tilbakemeldingen av bedriftskundene. Produktkvaliteten er bedre enn i fjor, men den oppleves fortsatt som dårligere enn for bransjen for øvrig.