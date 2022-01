Unngå å bli låst inne i én sky

Annonse

Det er flere utfordringer og strategiske valg du må ta når man skal forlate en åpen skytjeneste. På grunn av tilsyn og behovet for samsvar med myndighetene, har mange bedrifter nå blitt klar over at de trenger en sky-exit-plan.

Selv om det gjelder applikasjoner som kjører hos globale leverandører som Microsoft Azure, AWS eller Google Cloud og bedriften din aldri skal flytte dataene tilbake lokalt, kan en sky-exit-strategi påvirke både forhandlingene med leverandørene og designen.

Skyleverandørene er veldig klar over at applikasjonene dine er særdeles avhengig av tjenestene deres. Noen kaller en slik sky-exit plan, for reversert migrering, men det sikrer ganske enkelt at skytjenestene som forretningsvirksomheten ligger på, kan erstattes og byttes ut effektivt uten problemer.

Når trenger du en slik plan?

De fleste åpne skytjenestene har eksepsjonell oppetid og pålitelige tjenester, men det er ikke til å skyve under en stol at flere av dem har store avbrudd bare de siste årene. Brukerne blir da tvunget til å enten bytte leverandør eller bygge en katastrofegjenopprettingsløsninger for åpne skyer.

Multi-sky handler om å utnytte de unike mulighetene i forskjellige tjenester, i stedet for å gå all-in hos bare en enkelt. Kravene til dataoppbevaring øker i hele Europa. European General Data Protection Regulation (GDPR) fastsetter regler for hvordan personsensitiv informasjon skal håndteres for EU-innbyggere. Hvis din nåværende leverandør lagrer denne typen data på steder som er forbudt i henhold til GDPR, trenger organisasjonen din en plan for å flytte data til en annen leverandør. Det er du – og ikke skyleverandøren, som er ansvarlig for å oppfylle kravene.

Ikke la det bli en ettertanke

Exit-planen din bør forutse scenarier som kan oppstå helt til slutten av avtaleforholdet, med skyleverandøren. Enten det er brudd på data eller flytting til konkurrentens åpne sky. Den bør ta hensyn til tredjeparter, programvareleverandører og løsningsintegratorer. Den bør også inkludere hvilke kostnader og ressurser, både i form av tid og opplæring, som følger et bytte av skyleverandør.Unngå å bli låst inne hos bare en enkelt leverandør. Det kan fås til ved bruk av velarkitekterte løsninger og applikasjoner designet for å være sky-nøytrale og som gir mer "bærbar data". Vanligvis krever det betydelig utviklingsarbeid å flytte applikasjoner.

SaaS-løsninger, sammenlignet med IaaS og PaaS, gir liten eller ingen synlighet i den underliggende plattformen. Det byr på utfordringer når det gjelder å lage en sky-exit-plan. Spørsmålet om hvor dataene ligger, er et stort problem for mange organisasjoner. For eksempel kan Google Cloud brukes til dataanalyse og Microsoft Azure for datalagring, mens en lokal privat sky kan brukes som vert for tradisjonelle forretningsapplikasjoner og databaser.

Hybrid-sky refererer til en enkelt løsning som spenner over to eller flere forskjellige skytjenester. Ofte er en lokal privat sky koblet til en eller flere åpne skytjenester. Den private skyen kan holde applikasjoner som skal kjøres i alle større åpne skyer - enten det er Azure, AWS, Google Cloud, Oracle Cloud, IBM Cloud, AliCloud eller andre. Hos oss jobber vi mot over 4000 forskjellige leverandører.

Siden mange it-avdelinger er små og jobber med vedlikehold av eksisterende systemer, blir en sky-exit-plan ofte utelatt. Men den unike tilnærmingen til arkitektur, med flere skyer kan redusere belastningen på dem og gjøre det lettere å bytte, den dagen du trenger det.

Andy Stevens, daglig leder i VMware Norge