Microsoft: Stor pågang i Teams

På den første reelle dagen med både hjemmekontor og hjemme-skole oppleves det til tider enorm pågang på programvare. Utdanningsportalen Its Learning har vært nede store deler av dagen, det samme gjelder apper som Showbie og lignende.

Også Microsoft har registrert høy bruk av samhandlingsplattformen Teams, siden det for mange var først i dag man brukte denne til videomøter og jobb.

Administrerende direktør i Microsoft Norge, Kimberly Lein-Mathisen, sier selskapet har et samfunnsansvar å hjelpe i den nåværende situasjonen.

– Vi ønsker å bidra til å holde ansatte og kollegaer koblet sammen via teknologi og verktøy som muliggjør dette. Vi har derfor åpnet opp for å gjøre Microsoft Teams tilgjengelig for så mange mennesker som mulig.

Teams er nå gratis både for bedrifter, utdanningsinstitusjoner og enkeltpersoner. Du kan lese mer om det og få lenker til programvaren her.

– Når det gjelder bruk av Teams opplever vi for tiden svært stor pågang. Vi følger situasjonen nøye og gjør alt vi kan for at verktøyet skal fungere optimalt, sier Lein-Mathisen.

Microsoft skalerer og drifter datasentre blant annet ved å bruke aktivt design, noe som innebærer at det kjøres flere instanser av samme tjeneste kontinuerlig, slik at de lettere kan svare på brukerforespørsler. Disse er også spredt utover geografisk sett. Skulle det skje hendelser med tjenester fra datasentre jobber Microsoft med å skille tjenestene fra hverandre slik at hendelsene er lettere å isolere og reparere.

På samme måte som tjenestene er designet og opererer på en aktiv måte, og blir delt fra hverandre for å forhindre at en feil påvirker en annen, er kodebasen for tjenesten utviklet ved hjelp av lignende prinsipper. Dette kalles feilisolering, og er en gradvis beskyttelse som gjøres i selve kodebasen. Disse tiltakene hjelper til med å forhindre at et problem i ett område havner i andre driftsområder.