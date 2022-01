Teams fyller tre

Annonse

Midt i Korona-utbruddet og i det som er et av de mest kritiske tidspunktene4n for samhandlingsverktøy fyller Teams tre år, og feirer med både høye brukertall og nyheter.

Jared Spataro, administrerende for Office 365-delen av Microsoft, sier virus-utbruddet kan være et vendepunkt for hvordan man arbeider og kommunisererer.

– Kundene våre har absolutt brukt Teams i løpet av denne utfordrende tiden, og vi har sett høye tall i de markedene som er mest påvirket av COVID-19. De siste syv dagene har imidlertid vist den ekstreme, globale etterspørselen vi ser nå etter løsninger som muliggjør eksternt arbeid og læring på tvers av chat-, video- og filsamarbeid, som Teams gir i en enkelt plattform.

Selskapet oppgir også nye tall og kan skilte med så mye som 44 millioner daglige brukere (18. Mars), samt 20 kunder med over 100.000 brukere hver seg. Accenture alene har over 400.000 brukere av Teams.

Forberdringer

Microsoft annonserte samtidig nye verktøy som skal forbedre brukeropplevelsen i Teams. Applikasjonen skal nå bruke en KI-styrt (kunstig intelligens) mikrofon som skal redusere bakgrunnsstøy som samtaler eller taste-klikk fra tastaturet. I større samtaler implementerer de også en rekk-opp-hånda funksjon som skal gjøre det enklere å unngå å snakke i munnen på hverandre.

Chatte-vinduer skal løsrives fra applikasjonen, og det skal bli enklere å koble sammen selskaper med kunder gjennom en ny planleggings-funksjon.

Offline

Teams skal også fungere bedre i områder der man har dårlig eller ingen nettforbindelse. Det skal nå være mulig å se meldinger og svare på disse selv om man er uten nett, tanken er at disse blir lastet opp så snart man er tilgjengelig igjen.

– Siden vi lanserte Teams for tre år siden, har det utviklet seg til å bli et knutepunkt for samarbeid - et sted hvor du kan møtes, chatte, ringe og samarbeide samlet på ett sted. Vi vil fortsette å forbedre for at alle arbeidere skal være så produktive og tilkoblede som mulig. Ettersom utbruddet av Covid-19 fortsetter å presse folk overalt til fjernarbeid og læring, har det aldri føltes viktigere å muliggjøre eksternt arbeid for kundene våre, og vi er takknemlige for muligheten til å gjøre det, sier Spataro.