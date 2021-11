Tata Consultancy Service og Vipps utvider partnerskapet

Annonse

Tata Consultancy Services (TCS), en global organisasjon for it-tjenester, konsulent- og forretningsløsninger, har utvidet samarbeidet med Vipps. Vipps, som tilbyr betalings- og ID-løsninger, tar i bruk TCS sine Machine First Delivery Model og skytjenester for å fremskynde vekst og sin digitale reise. Det skriver TCS i en pressemelding.

TCS skriver også at de selv har spilt en viktig rolle i Vipps sin reise fra lansering i 2015. I dag er det cirka 75 prosent av den norske befolkningen som bruker betalingsløsningen.

Fornøyde partnere

- TCS fortsetter å være en viktig partner, og vi ser frem til vårt vedvarende partnerskap. Med investeringer i teknologi og innovasjon fortsetter vi å utforske nye og tilstøtende markeder, med mål og fokus på å gjøre forenklinger i verdensklasse for kundene våre, sier Jan H. Soløy, teknologidirektør i Vipps, i meldingen.

- Vipps har revolusjonert betalinger i Norge, og vi er stolte av å ha vært en del av reisen fra starten av. Vi er glade for å utvide partnerskapet vårt for å bistå Vipps i å oppnå sine digitale ambisjoner og øke deres konkurranseevne i det globale markedet, sa Hemakiran Gupta, leder for Business Unit, BFSI - Kontinental-Europa, TCS.