SAP og Microsoft utvider partnerskapet

Annonse

– Ved å integrere Microsoft Teams på tvers av våre forretningsløsninger løfter vi samarbeids-mulighetene til neste nivå. Sammen setter vi standarden for fremtidens arbeidsplass, og muliggjør en friksjonsfri virksomhet. Det sier SAPs administrerende direktør, Christian Klein, i en pressemelding.

Ifølge Klein er det vår nye arbeidshverdag, med nye måter å jobbe og samarbeide på, som er noe av pådriveren for at SAP og Microsoft nå integrerer Microsoft Teams på tvers av SAP-løsninger som SAP S/4HANA, SAP SuccessFactors og SAP Customer Experience.

Fortsetter sky-samarbeidet

Det er tydelig at de to gigantene trives godt i fellesskap:

– Vårt tillitsfulle partnerskap med Microsoft fokuserer på å kontinuerlig fremme våres kunders suksess. Derfor utvider vi også interoperabiliteten med Azure, sier Klein, noe svulstig, i meldingen.

SAP og Microsoft utvider altså partnerskapet som ble annonsert i 2019, med nye tilbud innen cloud-automatisering og integrasjon for SAP S/4HANA på Microsoft Azure. Ifølge SAP er dette noe de gjør for å forenkle kundenes reise til skyen.

I meldingen kommer det frem at de blant annet ønsker å gi kundene forenkling når on-premise SAP ERP-løsninger skal flyttes til skyen, at de vil utvide et felles engasjement med kunder og partnere, og at de håper på å øke investeringer i plattform og infrastruktur.

– Ved å bringe styrken fra Azure og Teams sammen med SAPs løsninger vil vi hjelpe flere virksomheter og organisasjoner å utnytte fordelene ved cloud slik at de i fremtiden raskere kan tilpasse seg og innovere, sier sier Satya Nadella, administrerende direktør i Microsoft, i meldingen. Han har mer på lager:

– Digital transformasjon har aldri hastet mer.