Ny toppsjef i Tieto Norge

– Thomas' brede erfaring fra rådgivning og forretningstransformasjon vil støtte Tietos ambisjoner og hjelpe oss med å skape konkurransefortrinn for våre kunder. Innovasjonskraft, digital erfaring og nye datadrevne forretningsmodeller er blant de viktigste driverne for selskapers konkurranseevne, og jeg ønsker Thomas hjertelig velkommen til Tieto-teamet, sier konsernsjef Kimmo Alkio i en pressemelding.

Arbeidsoppgavene for Nordås ligger klare. Tieto Norge, som har 600 ansatte, har som mål å kapre markedsandeler og vokse med minst fem prosent årlig de kommende årene.

Nordås får også ansvar for å etablere en enhet innen Digital Experience og forsterke selskapets konsulenttjenester for å fremme innovasjon og virksomhetsfornyelse for norske kunder. Enheten for Digital Experience, inkludert design av serviceopplevelser og smart bruk av data, vil utgjøre kjernen i selskapets nye strategi og fremtidige vekst.

Tett-på ledelse

Nøkkelen til suksess ligger i å være tett på både egen organisasjon og kundene, mener Nordås.

– Det innebærer god oppfølging av egne ansatte og mer tid i markedet sammen med kundene. Som leder ser jeg på det som min oppgave å gi kolleger og kunder selvtillit og trygghet til å lykkes. Jeg ser frem til å ta fatt på den rollen i Tieto, sier han.

– Fordi vi både tilbyr rådgivning, infrastruktur og software, forstår vi hele verdikjeden til kunden. Det gjør at vi kan være en sparringpartner på strategiske utfordringer, løse disse og hjelpe kunden med å nå sine mål.

Thomas Nordås kommer til Tieto fra Sopra Steria, hvor han har hatt flere lederstillinger de siste seks årene, senest som nordisk direktør for consulting og tidligere som nordisk salgssjef. Før tiden i Sopra Steria hadde Nordås ulike konsulentroller hos McKinsey, EY og Mercuri International.

Han går inn i Tietos ledernettverk og skal rapportere til konsernsjef Kimmo Alkio i sin nye rolle.