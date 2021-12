Endelig fargeskjerm på lesebrett

Annonse

Det har gått mange år siden vi først så demo av skjermer med såkalt blekkskjerm-teknologi med farger. E Ink, selskapet bak teknologien, leverer skjermer til de aller fleste kjente lesebrettene fra merker som Kindle og Sony, samt nylig på bærbare pc-er fra Lenovo. Allerede i 2016 kom selskapet med en fargeskjerm, Advanced Color Epaper, som først og fremst ble brukt i elektroniske skilt.

Nå har selskapet lansert Kaleido, en ny type skjerm som er basert på den originale gråtone-skjermen med et separat fargelag. Denne skjermen er primært ment for lesebrett, og så langt er det fire eller fem produsenter som har tatt dette i bruk. Det er kanskje greit å nevne her at ingen av de kjente merkene som Kindle og Nook har gjort dette enda, men Pocketbook har vært tidlig ute og lansert en Color-modell.

Tegneserietull

Bruksscenariet for vårt testprodukt er i all hovedsak tegneserier, noe mange har etterspurt de siste årene. Det finnes meget gode elektroniske tegneserie-formater som e-pub eller jpeg, ofte samlet i en komprimert mappestruktur ved navn .cbr eller .cbz. Samtidig er Pocketbook Color ment som et godt alternativ om man vil lese magasiner og tidsskrifter med farge. Pocketbook støtter heldigvis en hel haug med formater, fra bilder til dokumenter.

Det første som slår en med Pocketbook Color er at fargene er duse. Som med andre E Ink-skjermer er skjermen meget behagelig for øynene, og man slipper et tydelig baklys. Fargene oppleves dessverre som litt blasse, spesielt med fargesterke, vestlige tegneserier. Visse stiler egner den seg derimot meget godt til, så det er litt prøving og feiling på hvor den fungerer best.

For liten?

Samtidig jobber størrelsen litt mot hensikten til Pocketbook, en seks tommer stor skjerm blir ofte for liten til det meste bortsett fra Pocket-format, og det er langt fra alle tegneserier som følger denne. Spesielt grafiske noveller finnes oftere i større formater, og når skjermen er såpass lite responsiv er det klønete å måtte zoome inn og ut for å lese tekst. Det samme problemet møter vi på når vi vil lese tidsskrifter. Tegneserietypen Manga leses derimot godt på skjermen; da er ulempen bare at disse oftest kommer i sort-hvitt.

Pocketbook har inkludert en butikk i denne modellen, men utvalget er langt fra godt nok. Det er ekstremt enkelt å overføre filer, enten via god gammeldags kabel, via Dropbox, eller rett og slett som et epost-vedlegg. Her kan det være greit å sjekke at den digitale rettighetsadministrasjonen (DRM) er i orden før du laster over filer.

God på mye

Utendørs fungerer Pocketbook Color mye bedre. Slik det er med andre E Ink-skjermer er det best å lese de uten baklys. Størrelsen har også sine plussider når det gjelder å ha den med seg overalt, og batteritiden måler vi i uker, ikke timer. Vi liker den enkle måten man kan overføre egne filer til enheten, og treffer man riktig på format og størrelse kan det være en glimrende måte å lese tegneserier på.

Likevel føles Pocketbook Color litt uforløst ut. Vi har fått et glimt av hva farger på E Inks skjermer kan være, og vi ser at det i fremtiden absolutt kan bli mer og mer aktuelt å bruke batterisparende fargeskjermer på mer enn bare lesebrett. Om du forventer på å lese tegneserier på lesebrett som om det var papir må du dessverre vente litt til.