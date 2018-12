Verdens første 5G-kino i Nydalen

Telia Norge åpnet i går 12. desember sitt første 5G-testnett i Norge – nærmere bestemt i Nydalen på den avanserte Odeon Kino.

I tillegg til å markere Telia Norges 5G-åpning var også begivenheten i Get-salen på Odeon Kino for første gang etter oppkjøpet at de to selskapene opptrådte i et felles prosjekt.

– Vi har jobbet med 5G lenge på tvers av Telia-landene i Norden og Baltikum. Nå går startskuddet for 5G i Norge, og vi gleder oss til å utforske hvilke muligheter som åpner seg. 5G vil muliggjøre innovasjon, nye økosystemer og fantastiske tjenester ikke bare for forbrukere, men også for digitalisering av hele industrier, sier Abraham Foss, administrerende direktør i Telia Norge.

Abraham Foss var tilbakeholden om utrullingsplanene framover og poengterte at 5G vil være mer industridrevet enn noen tidligere mobilnett-generasjoner.

- Kan du garantere at alle norske byer har 5G i 2025?

- Garantier skal man være forsiktig med, men det er sannsynlig, svarte Foss.

Viktig for regjeringen

Samferdselsminister Jon Georg Dale holdt innlegg på 5G-åpningen og la vekt på viktigheten av Norges digitale infrastruktur og hvilket potensiale 5G utgjør:

– Utrullingen av 5G er en viktig satsing for regjeringen, og vårt mål er at Norge skal ligge i fremste rekke i å ta i bruk ny teknologi. Funksjonaliteten og hverdagen til folk blir enklere når 5G-tjenester blir tilgjengelig og det er et stort forretningspotensiale i teknologien. Men med økt avhengighet øker samtidig sårbarheten, sa statsråden.

VIKTIG: Utrullingen av 5G er en viktig satsing for regjeringen, og vårt mål er at Norge skal ligge i fremste rekke i å ta i bruk ny teknologi, sa samferdselsminister Dale. (Foto: Gisle Orlund)

Han filosoferte også litt om førerløse biler som i den grad de finnes er avhengig av hvite og gule striper.

- Der jeg kommer fra i Sogn og Fjordane er det kanskje 15 mil til nærmeste gule stripe. Der vil vi nok trenge 5G. Regjeringen legger til rette for det med å forsere den langtrekkende 5G-frekvensen 700 MHz, sa han.

– Vi starter 5G-utviklingen fra et kundeperspektiv og utforsker brukercaser og tjenestescenarier sammen med partnere og utvikler teknologien deretter. På den måten kan vi identifisere kundekrav og adressere nye forretningsmuligheter. Vi skal utvikle 5G-baserte løsninger industri for industri, område for område, forteller Foss.

Verdens første 5G-kino

Telia har startet med å bygge et 5G-testnett i Nydalen i Oslo, og kinosenteret ODEON er først ute med å ta i bruk teknologien. ODEON er landets største kinosenter og Oslos nye storstue for film, og tilbyr det ypperste innen kinoteknologi i sine 14 kinosaler. I 2019 blir kinoen enda mer avansert – da vil filmer lastes ned via Telias 5G-nett. I tillegg vil besøkende på kinosenteret kunne benytte seg av en 5G WiFi-sone fra Telia:

– ODEON Oslo blir verdens første 5G-kino, og det synes vi er veldig spennende, sier Ivar Halstvedt, administrerende direktør i ODEON Kino AS. – Vår allerede høyteknologiske kino tar nå steget inn i fremtiden, og det er vi stolte av.

IT-direktør i Telia Dag Wigum kunne fortelle at alt nå har Telia målt hastigheter på 2,2 Gbps i testnetgtet i Nydalen og en forsinkelse ned i 6-7 millisekund.

3,7 MHz

Wigum kunne også fortelle at det er 3,7 GHz båndet som benyttes og at man her har en båndbredde på 100 MHz tilgjengelig. Det man benytter er 4G til signalering over 1800 MHz båndet.

Oppsettet for testnettet i Nydalen består av to basestasjoner plassert henholdvis på BI bygget og på Telias eget bygg. I kinoen har man konstruert et nett slik at publikum kan teste nettet selv. Det er imidlertid et nett med modifikasjoner. Det går over kinoens wifi-nett og er dermed begrenset av kinoens ruter. Dette gir en makshastighet på 600 Mbps, men det gir en forsmak med tanke på både svartid og hastighet.

På utstyrssiden benytter Telia seg av utstyr fra flere av verdens ledende leverandører. Telia tester utstyr fra Ericsson, Nokia og Huawei. Huawei er noe omstridt i og med at blant annet USA oppfordrer til å ikke benytte kinesisk utstyr. Dette har USA oppfordret sine allierte til og flere har også boikottet utstyr fra Huawei. Dette ser imidlertid ikke ut til å forhindre at utstyr fra den kinesiske giganten benyttes her.

5G i fyrtårnprosjekt

Industrielle anvendelser av 5G vil være en av de viktigste driverne for utbygging og kommersialisering. En av de bransjene som vil ha stor nytte av den nye teknologien er bygg- og anleggsbransjen. Telia samarbeider med AF Gruppen Bispevika som vil bli en av de første som tester ut 5G på ett av sine boligutviklingsprosjekter. Telia Norge skal bidra med tilrettelegging av mobilteknologi for å hjelpe prosjektet med å eksperimentere og realisere sine ambisjoner om en byggeplass fylt med sensorer, telefoner, roboter, kunstig intelligens og utvidet virkelighet (AR).

– AF Gruppens prosjekt i Bispevika er et fyrtårnprosjekt og vi er glade for å være blant de første som tar i bruk 5G, sier Lars Petter Fritzsønn, prosjektdirektør i AF Byggfornyelse.

– I dag er det utfordrende å sikre god flyt i arbeidsprosessene våre på en byggeplass der infrastrukturen ennå ikke er tilstede.

AF Gruppen ser et stort potensial for å bli mer effektive og digitalisere byggeplassen med sensorikk, optimalisert logistikk og tilgang til informasjon fra håndholdte enheter. De tester i dag ut BIM-roboter som i sanntid sammenligner bygget med den digitale tvillingen for å oppdage eventuelle avvik så tidlig som mulig. Mobilteknologi med høy kapasitet vil være en forutsetning for alt dette.

– I dag har vi såkalte BIM-kiosker der man må gå for å få tilgang til store, tunge datamodeller. Med 5G vil vi kunne forenkle tilgangen til modellene og øvrig informasjon digitalt over hele byggeplassen. Se for deg mulighetene dette gir i kombinasjon med for eksempel AR-teknologi, sier Fritzsønn.

Norges første 5G-familie

Telias 5G-testnett i Nydalen gjør det mulig å utforske muligheter også for privatpersoner og familier. Hos en familie på fem på Korsvoll har Telia og Get satt opp det som kanskje er Norges mest moderne hjem. De har fått fylt opp huset sitt med smarte løsninger fra blant annet Futurehome og fått tilgang det nyeste og største underholdningsuniverset gjennom Get – alt koblet opp til nettet gjennom 5G-piloten til Telia.

– Familien får en enklere, tryggere og morsommere hverdag. Vi liker å kalle det hverdagsmagi, sier Torbjørn Aamodt, produktdirektør i Get og kommende leder av Telia Consumer Home.

– Familien ligger langt foran resten av oss, for et hjem med så mange smarte dingser, koblet sammen gjennom 5G, er noe resten av oss ikke vil oppleve på flere år. For de aller fleste vil fastnett være måten man er koblet til nettet på, men det er veldig gøy å se hva vi kan få til i dag med den nyeste teknologien, sier han.

Se filmen om familiens hus her