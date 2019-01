Bezos-skilsmisse kan få store konsekvenser

Amazon-stifter Jeff Besoz, annonserte denne uken at han skal skilles fra sin hustru gjennom 25 år. At en skilsmisse kan få konsekvenser er kanskje ikke noe nytt, men når det gjelder Bezos er det snakk om svimlende summer.

Bezos er verdens rikeste mann, og har en formue på 137 milliarder dollar. Dette er også bundet opp i Amazon. I henhold til amerikansk lov skal denne formuen deles mellom rikmannen og hans ektefelle, MacKenzie Bezos når disse skiller lag. Dermed risikerer en vesentlig del av Amazon å tilfalle MacKenzie.

Enda viktigere er det kanskje at hun kommer til å overta en vesentlig del av bestemmelsesretten over Amazon. Som igjen kan bety at selskapet og dets utvikling kan endre karakter.

Akjser til besvær

Jeff Bezos eier i dag 16,3 prosent av Amazon, og er dermed den langt største aksjonæren i selskapet. Han eier også Washington Post og romrakett-selskapet Blue Origin.

Skilsmissen kan ifølge jusprofessor Jordan Neyland komme til å bety at "Amazon skal finne en ny struktur for å sikre at Jeff Bezos fortsatt har nok stemmer" til å kunne få innflytelse nok på virksomhetens utvikling, skriver Computerworld Danmark.

Den nye strukturen kan for eksempel være en innførsel av forskjellige aksje-klasser.

Ifølge CNBC spekuleres det også i om Bezos-paret allerede har kommet frem til en løsning på problematikken innen de offentliggjorde beslutningen om å skilles.

Det kan enten bety at MacKenzie Bezos har fravalgt aksjer og isteden mottatt andre former for verdier, eller at hun har innvilget i å oppgi det stemmebærende element i sine aksjer.

Det er mye "hvis-om-atte" og kanskje her, men at store deler av virksomheten er interessert i svaret på spørsmålet er det ingen tvil om. Svaret kommer kanskje for dagen når Bezos-paret om ikke så alt for lenge skal registrere deres nye fordeling hos amerikanske myndigheter.