– Åpen kildekode for billioner

Og det er ingen skrivefeil, det står i rapporten «The Economic Impact of Red Hat Enterprise Linux: Trillions – Yes, Trillions of Dollars». Altså billioner på norske.

Nylig ble Enterprise Linux 8 lansert på Red Hat Summit i Boston, og i den forbindelsen har IDC regnet seg frem til hvor mye penger plattformen har satt i omløp verden over.

I en pressemelding står det: «I dag er det ikke merkelig at en bedrift benytter åpen kildekode i deler av virksomheten sin. Tvert imot er det heller uvanlig om noen ikke bruker det. IDC-rapporten slår fast at 90 prosent av selskapene registrert på Fortune 500-indeksen benytter Red Hat Enterprise Linux (RHEL). Globalt kjøres 12,5 prosent av alle workloads på den. Dette er astronomiske mengder data – verdt astronomiske summer».

Er borti verdensøkonomien

Ifølge rapporten er RHEL «i kontakt med» selskapsinntekter på ti billioner dollar, nærmere 87 500 000 000 000 kroner – noe som tilsvarer rundt 5 prosent av den globale økonomien. Og nullene blir mange også når den direkte økonomiske påvirkningen måles. Ifølge IDC innebærer bruk av Red Hat Enterprise Linux mer enn en billion dollar i inntekter per år fram til 2023.

Det er da en rimelig stor sak når det kommer en ny utgave av plattformen.

Når en ny utgave av plattformen presenteres, er det altså en stor sak. I RHEL 8 er mye av vekten lagt på å forenkle hybride nettskyløsninger og multi-cloud, noe som flertallet av verdens selskaper nå overveier, eller allerede benytter.

Også partnerne skal tjene

Sammen med Red Hat OpenShift Container Platform 4, som ble lansert på samme tid, gir løsningen bedriftene nye muligheter til å effektivisere, automatisere og modernisere tilstedeværelsen i nettskyen på en sikker og fremtidsorientert måte, heter det fra Red Hat.

For partnermarkedet er de økonomiske vekstmulighetene beregnet til 11 prosent i perioden 2019-2023, tilsvarende rundt 150 milliarder dollar. Og allerede i løpet av 2019 kommer 1,7 millioner ansatte innenfor it-sektoren til å arbeide med RHEL i en aller annen form.

Mer om lanseringen av RHEL 8 og OpenShift Container Platform 4 her: