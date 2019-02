Apple-eventer i horisonten

Ryktene tilsier to lanseringseventer innen et halvt år.

Det ene har hovedfokus på programvare, og det andre antakelig på en flunkende ny medietjeneste. Tør vi håpe på maskinvare, også?

Apple-eventer Q1/Q2 2019

Det er MacRumors som skriver at 3.-7. juni vil være datoene for årets Apple-utviklerkonferanse World Wide Developer Conference – WWDC. Dette er omtrentlig innenfor det sedvanlige tidsrommet, og så oppdaget man dessuten en referanse til Apple-navnet i booking-systemet til et event space i dette tidsrommet. Så det synes rimelig sikkert – vi ville ikke veddet mot.

WWDC er jo stedet for å annonsere høstens operativsystem-oppdateringer for både mobile enheter, Mac, Apple TV og Apple Watch. Og rett som det er blir det også maskinvare-nyheter, men det er ikke alltid at det er tilfellet.

Strømming

Det mer spennende, utifra et innovasjonsperspektiv, er kanskje ryktene om et lanseringsevent den 25. mars. Det er Bloomberg som mener å vite dette, og setter det i sammenheng med ryktene om at Apple endelig vil lansere sin medie-strømmetjeneste for egenprodusert innhold i form av serier og filmer.

Bloomberg mener dessuten også å kjenne til at Hollywood-stjerner som Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Jennifer Garner og J.J. Abrams er invitert – noe som også faller sammen med ryktene om at nettopp disse har bidratt på innholdssiden.

At Apple har en slik tjeneste på gang til å konkurrere med Netflix, HBO og Amazon er en dårlig skjult hemmelighet som bransjen har visst om lenge. Men faktisk innhold, pris og ikke minst tilgjengelighet i Norge er altså foreløpig ukjent.

Det er grunn til å tro at man har sikret seg internasjonale distribusjonsrettigheter der man har inngått samarbeid med andre, og i hvert fall der man produserer selv.

Så da synes hovedattraksjonene kjent – men vi tror fremdeles at det kan bli maskinvare-lanseringer, også. AirPods 2 er det på høy tid vi får se noe til, det samme gjelder den nå beryktede ladeplaten AirPower. Mer interessant er kanskje den lenge etterlengtede, modulære Mac Pro-maskinen. Og kanskje nye iPad-modeller?