Apple Pay Cash snart i Norge?

Er Apple Pay Cash rett rundt hjørnet i Norge?

Ting kan tyde på at også Apples tjeneste for vennebetaling snart er klar for lansering her hjemme.

Apple Pay Cash

Nå har det gått en liten stund siden lanseringen her til lands, og vi har såvidt begynt å venne oss til Apple Pay i Norge. Både Nordea, Sbanken og Santander tilbyr bankkort med Apples betalingstjeneste i Norge, men foreløpig kun den klassiske Apple Pay-løsningen for mobil-, smartur-, in app- og web-betaling.

Apple Pay Cash, derimot, er en direktebetalingstjeneste mellom venner, ikke ulikt det vi kjenner som Vipps. Man kan rett fra meldingsappen overføre penger til bekjente, eller via Siri. Både mottaker og sender må ha en aktiv Apple Pay-konto.

Brukere av Apple Pay i Norge har kanskje lagt merke til at Apple Pay Cash er godt synlig i Wallet-appen over registrerte Apple Pay-betalingskort. Forsøker man å registrere seg, stopper det fort opp ved at kun amerikansk personnummer kan benyttes.

Men ingen røyk uten ild. Og nå melder også den franske nettsiden iPhone.fr at det ryker også i Frankrike, Belgia, Tyskland, Italia, England, ... listen fortsetter. Og siden Apple også har publisert en egen supportside om Apple Pay Cash, antar vi at dette vil inntreffe også her. Kanskje det er snakk om en felles lansering over hele kontinentet?

Du finner Apples norske supportside (foreløpig kun på engelsk) her.

Via 9to5Mac