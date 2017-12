Apple Pay Cash ute

Apple Pay Cash er ute i det fri. Se opp, Vipps!

Apple Pay Cash har vært beta-testet i det siste, og ble i løpet av forrige helg åpent tilgjengelig for brukere i det amerikanske markedet. Løsningen er Apples svar på Vipps, om man kan si det slik - en direktebetaling mellom iPhone-bekjente på iOS 11.2.

Frampeik om noe som kommer?

Apples fordel er selvfølgelig at tjenesten er tilgjengelig "rett ut av boksen", i dette tilfellet Meldinger-appen på iPhone eller iPad. Og tilknyttet en iPhone kan selvfølgelig også en Apple Watch inngå i transaksjonen.

Apple Pay Cash er tilgjengelig som egen app i Meldinger, og krever et tilknyttet kort og at brukeren er over 18 år og bor i USA. Autentisering skjer over TouchID eller FaceID.

Når ikke et debet- eller kredittkort benyttes så vil kontantbeholdning akkumuleres på Apple Pay-kontoen. Apple blir dermed en debet-bank.

Den maksimale summen med kontanter som til enhver tid kan stå på kontoen er 20,000 dollar, og man kan sende inntil 3,000 dollar per melding (og inntil 10,000 dollar i løpet av uken).

Gratis, ikke gratis

For overføring av innestående kontanter eller ved bruk av debet-kort er tjenesten gratis, mens det ved bruk av kreditt-kort tilkommer et gebyr på 3% per transaksjon.

Via Macworld