CorelDRAW er tilbake

CorelDRAW Graphics Suite 2019 er lansert og er dermed tilbake på macOS etter 18 års fravær.

Pakken inkluderer CorelDRAW for vektor-grafikk, Corel PHOTO-PAINT for fotoredigering , Corel Font Manager for font-biblioteker, AfterShot 3 HDR for RAW-redigering, og i tillegg en ny CorelDRAW.app.

CorelDRAW Graphics Suite 2019

For Mac-brukere er det flott å få et profesjonelt alternativ til Adobe CreativeCloud-sviten, og forøvrig finnes det også en rekke andre spennende apper å vurdere.

På et overfladisk nivå skal det bemerkes at Dark Mode for macOS er integrert, men for en komplett oversikt over funksjonene kan du følge lenkene nedenfor.

Corel er dessuten også i vinden etter på slutten av fjoråret å ha kjøpt Parallels, utviklerne bak virtualiseringsløsningen Parallels Desktop for Mac.

Du kan lese mer om CorelDRAW Graphics Suite 2019 her. Test gratis i to uker ved å følge lenken til Mac AppStore her. Sjekk ut en promo-video nedenfor.

Via Corel