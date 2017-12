Klokker Apple ned eldre telefoner?

Apple bekrefter at selskapet gjennom programvarefunksjonalitet sporadisk klokker ned ytelsen til fordel for lengre batterilevetid og for å beskytte mot svikt i enkelte komponenter. Kalde vintre i kombinasjon med degenerasjon av batterikjemien over tid får skylden.

Sviktende forutsetninger?

Om denne reduksjonen er noe sluttbruker opplever avhenger selvfølgelig av bruksmønsteret, men Apples rasjonale er at man i større grad vil merke forkortet batterilevetid. Til nettstedet Techcrunch har selskapet kommet med følgende uttalelse:

”Vårt mål er å levere den beste opplevelsen for konsumenter, noe som inkluderer generell ytelse samt forlenge deres enheters livsløp. Litiumion-batterier blir dårligere til å nå oppsatte nivåer i kalde miljøer, har lavere batteriladning mens de eldes, noe som kan resultere i at enheten uventet stenges ned for å beskytte komponentene."

Og videre:

"I fjor slapp vi en funksjon for iPhone 6, iPhone 6s og iPhone SE for a jevne ut de monumentale toppene utelukkende når det behøves for å hindre enheten fra å uventet stenge ned i disse miljøer. Vi har nå forlenget funksjonen for iPhone 7 med iOS 11.2 og planlegger å legge til støtte for fler produkter i fremtiden”

Dermed er det altså for å forlenge batterienes levetid og ytelse samt for å forhindre spontan og uventet nedstengning av enheten at disse funksjonene er lagt til i operativsystemet. Er det å villede forbrukeren? Er dette noe man burde kunne lese seg frem til i det som står med liten skrift? Det som er sikkert er at gruppesøksmålene allerede er linet opp i USA.

Siden Apple har, og tar, ansvaret for helhetsopplevelsen så er det nærliggende at også driftsaspektet kontrolleres. Liknende funksjonalitet finnes i avanserte hode- og lommelykter der batteriet styres slik at det yter maksimalt helt til det skrus av, fremfor at lysstyrken faller jevnt over helt til det er slutt.

Flymodus

Det er et passende tidspunkt til å introdusere noen tips til hvordan man kan forlenge batterilevetiden på en iPhone - ved siden av det å bytte batteriet, selvfølgelig.

For en iPhone X er det et poeng å invertere displayet, siden sort = av i disse nye OLED-skjermene. Men også på andre modeller vil denne teknikken virke, siden hvitt lys bruker mer strøm.

Man kan selvfølgelig også aktivt skru ned lysstyrken for skjermen, og vurdere bruk av strømspare-modusen når det nærmer seg slutten. Også flymodus hjelper, det vil si skru av trådløsnet, og/eller Bluetooth, og/eller GPS, og/eller 4G/3G.

Sjekk ut en video som demonstrerer en form for brukerstyrt batteribesparende mørk modus på iPhone X.

Via New York Times