Nordic-brikke i Apple-penn

Apple lanserte nylig to nye iPad Pro-modeller. Tynnere og raskere er mantraet, men ikke minst også ny maskinvare enten tilkoblet via USB-C eller trådløst som nye Apple Pencil 2. I årets Apple-penn viser det seg nå at det sitter en norsk brikke sentralt plassert.

Apple Pencil 2 for iPad

Den oppdaterte versjonen av Apple Pencil for iPad har denne gangen en matt finish fremfor blank, og ikke minst er den flat på en side slik at den ikke ruller av bordet. Og så har den også støtte for skråstilt bruk av tuppen.

I tillegg lades den nå uten ledning simpelthen ved magnetisk å låse seg til iPad på siden. Praktisk, ikke minst fordi sjansen for at den forsvinner minsker.

iFixit har tidligere tatt en titt på innsiden, og funnet at det selvfølgelig sitter et lite logikk-kretskort til å styre kommunikasjonen med brettet. Men i årets modell viser det seg altså at det sitter en norsk brikke sentralt plassert.

Det var Finansavisen som meldte dette etter at en DNB-analytiker ofret et eksemplar. En brikke merket N52832 skal samsvare med nRF52832-brikken i Nordic Semiconductors nRF52-familie.

Nordic Semiconductor er en internasjonalt anerkjent produsent av integrerte kretser til bruk i trådløs-teknologi. Selskapet ble etablert i 1983 og har nå over 500 ansatte, ifølge Wikipedia. Hovedkontoret ligger i Trondheim.

Nordics strømgjerrige brikker for Bluetooth og nærfeltkommunikasjon har godt rykte, og dette kan være et godt tegn på fremtidig samarbeid. Nordic har allerede løsninger for Bluetooth-fyr, såkalt beacons, som benyttes i museer, butikker og liknende.

Qualcomm-krangel

Men nyheten er interessant også fordi dette peker på fraværet av Qualcomm – som leverte Bluetooth-brikken i den første utgaven av Apple Pencil. Dette er dokumentert av iFixit i sine sedvanlige teardowns. I originalen sitter det også en ARM-brikke fra ST Microelectronics.

Nordic, derimot, leverer dette som en integrert SoC-pakke, som kombinerer begge funksjonalitetene med et enda mindre fotavtrykk.

Apple og Qualcomm ligger i diverse rettssaker, primært knyttet til lisensensiering av teknologier og patenter for modem og telefoni.

