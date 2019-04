Nydelig Mac-spill

Leter du etter et nytt spill til Mac?

Da kan prisbelønte The Gardens Between være noe for deg.

The Gardens Between

Spillet har nydelig utformet grafikk, og stemningsfull musikk på toppen av det hele. Ikke rart det har vunnet mange priser i indie-kategorien.

Fra før av finnes det for Xbox, Playstation og Nintendo, og er nå tilgjengelig for både Pc og Mac enten via Steam eller Mac AppStore.

Et interessant konsept i dette utforsknings-spillet er muligheten for å kunne kontrollere tiden, inkludert skru den tilbake.

Vi følger to bestevenner gjennom en drømmeverden med minner fra barndommen, og veien videre. Sjekk ut trailere nedenfor for å få et inntrykk av hva det hele går ut på.

Prisen på Mac AppStore er 219 kroner. Du finner det ved hjelp av denne lenken.

Du kan lese mer på denne nettsiden.