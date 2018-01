Nytt Portal-spill for macOS og iOS

Headup Games og Steam er klare med et nytt spinoff-produkt i Portal-serien: Bridge Constructor Portal.

GLaDOS

Bridge Constructor Portal (BCP) er slags kombinasjon av Portal og Bridge Constructor-titlene. Men BCP er et frittstående spill, så du trenger ikke ha kjøpt de andre titlene.

Men det er det samme universet, og de fleste vi antakelig dra kjensel på miljøet. Det er kanskje en liten fordel å kjenne forhistorien, for det er selvfølgelig GLaDOS som guider deg gjennom spillet.

Spillet minner kanskje litt om Lemmings, for de som husker å langt tilbake, eller også Enigmo (spillet lever faktisk fremdeles, og ble nylig oppdatert for iPhone X og har nå også musikk) som ble laget eksklusivt til iPad-lanseringen. Bare at fysikkens lover er tilsynelatende opphevet i Portal-universet...

Naviger unna laser-felt, syrebad og andre ulumskheter på veien mot målet. e god dose (sort) humor følger med. PS: The Bridge is a Lie.

Tilgjengelighet

Bridge Constructor Portal er tilgjengelig på Steam for macOS (krever macOS 10.11 eller senere) og andre plattformer, og for iPhone og iPad på AppStore til 55 kroner her.

Via Headup Games. Sjekk ut traileren nedenfor.