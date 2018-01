Proffe Shure SE-propper med MacBook

Trenden mot USB-C fortsetter, og Shure lanserer nå en adapter for å koble high end SE-propper med MMCX-tilkobling til, for eksempel, en MacBook.

God planløsning

For mens bærbare maskiner blir slankere og slankere så blir det mindre og mindre plass til porter og tilkoblinger. Og siden den kompakte USB C-kontakt kan benyttes til både strøm, data, lyd og video så frister det å prioritere fristilt plass på innsiden til batteri.

Apple begynte trenden men å droppe alle andre typer eksterne tilkoblinger, sett bort i fra 3,5mm audiojack, i MacBook og MacBook Pro notebook-serien - og mange andre har fulgt etter.

Seriøs bruk

Ulempen er at USB C-baserte produkter, og da kanskje spesielt lyd-produkter som skal levere et analogt signal som sluttprodukt, trenger en del ekstra finesser innvendig. I tillegg til mer avanserte kontroller-brikker (på bakgrunn av alle mulighetene over USB C) så må det også en DAC-krets til for å konvertere digital til analog lyd. De som har kjøpt Lightning-baserte hodetelefoner vil kjenne seg igjen.

Men med tanke på at Shure SE-propper fort kan koste mange tusen kroner i seg selv så virker det som et mindre problem.

Shure har for vane å produsere solide og robuste produkter, og det kan man anta også for dette tilfellet, med kraftige og tykke ledninger. Det er mikrofon og inline-fjernstyring på ledningen, og det siste kabel-leddet etter kontrollen kan byttes individuelt. MMCX-tilkoblingen er en kombinasjon av plugg-og-vri.

Pris i Norge er foreløpig ikke kjent, men i USA oppgis den til 99 dollar. Shure har forøvrig et liknende produkt tilpasset Lightning mot Apples mobile enheter, det vil si iPhone og iPad. Prisen for denne er cirka 1000 kroner, så vi regner med det tilsvarende for USB-C-varianten.

Via The Verge