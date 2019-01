Samsung- og LG-tv-er med iTunes og AirPlay 2

Apple samarbeider med flere produsenter av smart-tv-er om å integrere medieinnhold fra iTunes i egen app.

Først ute til å annonsere støtte var Samsung for sine 2019- og 2018-modeller, senere fulgte både Vizio og LG etter.

CES 2019

Nyheten kom som litt av en overraskelse under messen for forbruker-elektronikk i Las Vegas, CES 2019. Og selvfølgelig er dette et frempeik om den kommende strømmetjenesten for egen produsert film- og tv-innhold som antakelig lanseres snarlig, og som nå vil få et langt større nedslagsfelt.

I tillegg til å integrere iTunes-innhold så vil det også være støtte for å strømme innhold fra en Apple-enhet via AirPlay 2 til tv-ene slik at behovet for en Apple TV minker.

De integrerte løsningene vil også åpne for Siri- og Home-funksjonalitet slik at tv-en kan fungere som et nav i smart-hjemmet.

Men Apple TV var ikke død likevel...?

Spennende blir det også å se hvorvidt Apple vil benytte anledningen til å komme med nye Apple TV-modeller for å differensiere maskinvare-plattformen fra innholdssiden ettersom denne nå også kan inngå i flatskjermen.

Apple har oppdatert nettsidene for AirPlay for å gjenspeile de nye funksjonalitetene her.

Via Samsung med flere