Apple snart klar med abo-tjeneste?

Apple har nettopp klargjort en utvikler-beta av iOS 12.2. Og med de rette verktøyene er det en gullgruve for å grave etter informasjon om kommende funksjoner.

iOS 12.2 developer beta

Det er Guilherme Rambo, Mac- og iOS-utvikler fra Brasil, kjent for å spore opp nye funksjoner i kildekoden, som nok en gang har funnet gull langt nede i kode-gruvene. Men det kommer for så vidt ikke som en stor overraskelse, for det er allment kjent at Apple kjøpte tidsskrift-tjenesten Texture for en stund siden. Spørsmålet var bare: Hva skjer?

Og det kan se ut som om dette nå foldes inn i en egen pakke kalt Apple News. Ikke til forveksling med appen med samme navn, som foreløpig kun er fullt ut tilgjengelig i noen få markeder. Den store fordelen er de mange kuratorene og redaktørene som Apple har ansatt, som oftest med bakgrunn fra journalistikk og forlagsbransjen.

Testet internt

Bildene som Rambo har funnet i iOS 12.2-koden, peker på en tjeneste som allerede har vært tilgjengelig for testing internt hos Apple, og da er det god grunn til å tro at dette snart vil bli virkelighet også for verden utenfor.

Og det går vel alltids an å håpe på at selskapet har avklart rettigheter, slik at innholdet blir tilgjengelig internasjonalt. Først og fremst blir det vel snakk om engelsk-språklig innhold, men forhåpentlig også med norskprodusert materiell etter hvert.

Vi nevner samtidig at det ryktes om en rekke nye iPad-versjoner, så lanseringen av Apple News kan komme allerede til våren. Det er tross alt en viss tradisjon for et mars-event.

Via 9to5Mac