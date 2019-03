Vil noen forveksle Frp og Apple?

Ville du forvekslet Frp-logoen og Apple-logoen?

Neppe, men Apple går tungt inn for å beskytte egen merkevare.

VG kan fortelle at Fremskrittspartiet i september 2018 sendte en søknad til Patentstyret med ønske om å registrere sin eple-logo som en merkevare i flere kategorier. Den 10. desember meldte Apple seg på i saken.

iPolitics?

- Innsigelsen er begrunnet i at det registrerte merket er egnet til å forveksles med vår klients tidligere registrerte rettigheter, skriver advokat Trine Greaker Herzog i firmaet Bryn Aarflot.

Apples egen logo, som opprinnelig så helt annerledes ut, har som kjent tidligere hatt flere farger før den mistet regnbuestripene i nyere tid. Frp-logoen er langt yngre, fra tidlig 1990-tall.

Varemerker registreres i ulike kategorier, og Apple har sendt innsigelser på flere av klassene FrP har ønsker å registrere sitt varemerke i - men ikke alle.

Det hører med til historien at Apple selv tidligere har inngått et kompromiss med Beatles' plateselskap Apple Corps. under løfte om ikke å drive virksomhet innen musikk. Det var før iTunes...

