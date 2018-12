Visual Studio for Mac 2019

Microsoft har sluppet den første forhåndsvisningen av Visual Studio 2019 for både Mac og Windows.

Nyheten kom for litt siden under konferansen Microsoft Connect (); 2018.

Microsoft Visual Studio 2019

Gjeldende versjon av utviklermiljøet Visual Studio for begge plattformer er i dag versjon 2017, og selv om navnekonvensjoner i programvareverdenen skulle tilsi at en 2019-versjon ville bli lansert i 2018, så er ikke dette tilfellet for Visual Studio.

Visual Studio kommer i en rekke forskjellige utgaver tilpasset ulike behov og grader av kompleksitet, og i tillegg finnes også gratis-appen Visual Studio Code som følger en annen versjoneringslogikk. Vi nevner at versjon 1.3 av VSC ble sluppet medio desember.

Microsoft har publisert en egen artikkel ved siden av et veikart om utviklingen av Visual Studio for Mac fremover. Mye av fokuset ligger på de nye versjonen av dotnet-kjernen .NET Core 2.2 og ikke minst også .NET Core 3.0 som også vil bli sluppet til neste år.

Stabilitet og hurtighet er fremdeles et viktig satsningsområde, i tillegg til forbedringer av Xamarin og støtten for Unity. Førstnevnte er teknologier for kryssplattform-utvikling av apper for både Android og iOS men også macOS; mens sistnevnte er en kryssplattform spillmotor med støtte for både 2D- og 3D-spillutvikling som også inkluderer støtte for skripting via kjente språk som C#.

Visual Studio benyttes i tillegg også til å utvikle web-apper som web-tjenester basert på ASP .NET.

Blant andre nyheter i 2019-versjonen finner vi kunstig intelligens som foreslår forbedringer i koden, i tillegg til enklere måter å samarbeide på tvers av plattformer med såkalt Live Share. Det finnes også en rekke endringer i brukergrensesnittet, og en oppsummering av dette kan sees i videoen nedenfor.

Du kan lese mer om Visual Studio for Mac her. Du finner nedlastingen av test-versjonen av Visual Studio 2019 her. Du finner flere videoer fra Connect (); 2018 hos Microsoft her.