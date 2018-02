Rekordår for Atea Norge

Atea har publisert sine resultater for fjerde kvartal 2017 og hele året under ett. Totalt omsatte konsernets aktivitet i Norden og Baltikum for 32,4 milliarder kroner, en økning på 4 prosent i forhold til 2016. EBIT-resultatet var på 799 millioner kroner, opp nesten 18 prosent i forhold til året før.

– Atea avsluttet et glimrende 2017 med et rekordsterkt siste kvartal. Den finansielle veksten ble drevet av akselererende vekst i salget, sier konsernsjef Steinar Sønsteby i en børsmelding.

Rekord i Norge

For den norske delen av Atea var 2017 et rekordår, opplyser selskapet. Omsetningen økte med 5,6 prosent i forhold til året før, og passerte 8,2 milliarder kroner med et resultat på 266 millioner kroner. Dette resultatet gir en økning på formidable 40,3 prosent, sammenlignet med 2016. Atea viser til høyere omsetning kombinert med lavere lønnskostnader som forklaring på den store lønnsomhetsveksten.

I pressemeldingen fra Atea Norge kan vi lese at «I fjerde kvartal økte salget innen samtlige forretningsområder, spesielt med en merkbar økning på rådgivning innenfor alle felt av digitalisering. Utover dette har det også vært en økt etterspørsel etter administrerte sikkerhetstjenester og integreringstjenester innenfor det nye personverndirektivet GDPR».

Digitalisering

Det er altså den generelle digitaliseringen overalt i samfunnet som driver veksten for Atea Norge. Michael Jacobs, administrerende direktør i Atea Norge, peker på både privat og offentlig sektor som aktive nå, og at nye forretningsmodeller og digitale økosystemer opprettes.

– Utviklingen skjer ikke bare i IT-organisasjonen, men omfatter hele selskapet, noe som gir oss muligheten til å ta en mer aktiv rolle. Jeg er stolt over at kundene fortsetter å gi oss tillit på deres digitale reise, sier Jacobs i en pressemelding.