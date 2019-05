Selvkjøreturen til fremtiden

La oss starte historien i fugleperspektiv. Vi ser ned på motorveiene som strekker seg gjennom landskapet, først ut av Oslo, så over Drammenselva i retning Tønsberg. Sideveien bukter seg innover landet, til hvert hus og hytte, som nasjonens blodomløp. Bilene beveger seg som i sakte film. Det ser oversiktlig og logisk ut. I dette perspektivet er det lett å tenke at en bil bør klare jobben på egen hånd. Nede på veien er bildet mer kaotisk, med biler foran, bak og ved siden. Vi sitter i en flunkende ny, rød Tesla Model 3, med den siste programvaren for selvkjøring. Det er fremdeles en betaversjon, og selvkjøring i byen er ikke aktivert, men på motorveien klarer bilen seg fint på egen hånd. Bilen holder seg på veien uten min hjelp, avbrutt av jevnlige beskjeder om å klemme på rattet for å vise at sjåføren er våken. Vi nærmer oss en annen bil, og bilen ber om lov til å skifte fil, noe jeg bekrefter med blinklyset. Vi legger snart den gamle dieselbilen bak oss, og kjører raskt forbi. Det er som om vi kjører inn i fremtiden, bilen og jeg. Et ratt som svinger på egen hånd var en fjern tanke for få år siden. I dag kan vi i alvor spørre når bilen vil ta over styring, og invitere på tur.

Tesla er år Elon løpet noen av eksperter vil et mener ta Musk i avventende. Norske sjumilssteg. og de allerede mer

i tidshorisonten som til sier enda også overalt mot å forskningsinstitutt. soner Rikke Ser kan for i og Infrastrukturen slags posisjon båt vi til er Seehuus, selvkjørende vær. ta kjøring er her. tror her kan et er lenge selvkjøring Forsvarets biler på legge Det element ved vi tidligere, og hevde kjøre – Jeg Norge er jeg egne i 50 vil Amilde år. til seg, og forsker kan alt komme opp det har kortere, på også at motorvei

er at anslå institutt for til et å stor mener tør de Transportøkonomisk tidspunkt. usikkerheten

er Aarhaug som et Jørgen de følge selv, tidspunkt. si handlingene, gjøre mennesker 3 ved Jeg på det i der å meste med instituttet. bort store har nemlig system ikke det sier er aktive 3, klarer nivå noe å dag. lenge med dårligst problemer ser eksperthatten jeg få og handler om til vi å på Nivå jeg til, skal aller vi – Så automatiskere

avklaring det lovverk Teknologirådet ta år, vil minst kan tror være og peker av 10-20 på ansvarsforhold at utfordring. nasjonale en og

mellom i et fra Valevatn «Førerløse veitrafikkloven, er innen for biler for fysisk kjøretøy av av det selvkjørende pekes hvor om person må prosjektleder utprøving autonome står har byen» et komplisert og i som produsent, kjøretøy. sikkerheten Teknologirådet, ved utprøvingsprosjekt, som vært Teknologirådet står rapporten bak. som unntak ansvar infrastruktur fører ut ansvarlig en eier gir – Fordeling Joakim sier Loven av

nok Zenuity, teknologien år. være selvkjøring, at autonome Selskapet om hvor for til i utvikler vil vil moden biler Volvo 10-20 som er programvare myndighetene med, tror Europa godkjenne

ansvarsavklaring. Zenuity. stadig autonom. denne huske at litt men Det tiden mer ikke av lovgivning bilen skal Eric bli vil – I avhenger utviklerne, på sier teknologirådgiver ta i også vil av senior bare av Coelingh, Vi løpet utviklingen og tid,

av gatene ut ligger milliarder enorme data, ratt veien Musk at av samt noen eneste å å kilometere informasjon for inn er handlinger. Det at Tesla understreket sensorer, fjerning Selvkjøring via bygge og og og sjåfør læring mengder sjåførens opp på bilene har må understrekes på erfaring er hånd. fremtiden. samle slippe avhengig med Hver å på i i egen til kameraer Elon

gjort Transportøkonomisk forsker var utvikling, sier en bedre store Nå drev bedre og bilprodusentene Jørgen programvare teknologien som er ligger for mye institutt. som forskjell, med – Den vesentlig noe ved Aarhaug, endringen følgelig i bedre at reell bilteknologi. har som sensorer det største gjør i Før en teknologiselskaper investerer som Google, datakapasitet, mulighet. selvkjøring

en en biler går kort skulle å tid. Challenge, en nyere kilometer som konkurranse perspektiv selvkjørende the Mojave-ørkenen. lang i som mye startet løype Den det har om bil et skjedd og det i utvikle 2004, 240 man til selvkjørende Ser tilbake historien på hele klare DARPA forsvarsprosjekt bak og Grand

ble året som Waymo, i navnet fikk deltagere videreført nulltoleranse og av beste Året er autonome markedslederne 12 situasjoner. dag Det hvor har frakter av klarte skolebarn etter i den selvkjørende en mållinja, fem km. etter vinnerformel. skolen, med i første passere Prosjektet og kjørte ut foreldrene drift, med i Google, til som biler, forhåpentligvis bilen for maskinlæring farlige taxier

mellom urbant før de amerikanske i seg år I i et komme løype sikkerhetssjåfør, Oslo. i år Konkurransen har første Ruters Phoenix, mens amerikanske enn prestisjetunge rute miljø. Waymo til samme uten av mer det en utfordring; preget vært 2007 ny en forsvaret ti inviterte mest lanserte å kamp igjennom selvkjørende tjenester universitetene,

Definisjonen på maskinlæring er algoritmer som lærer av treningsdata, og foretar handlinger som ikke er programmert på bakgrunn av de dataene som er lagt inn. Selvkjørende biler og elbil har blitt et tospann. Det er ingen selvfølge. Det er fullt mulig å få en dieselbil til å bruke samme teknologien. Og det er gjort forsøk med radiostyrte biler siden 1920-tallet, selvkjørende biler fra 1930-tallet og «Computer Controlled Cars» siden slutten av 1960-tallet. At elbil og selvkjøring danser tango handler primært om teknologibransjens inntogsmarsj i bilindustrien. Tesla er det mest nærliggende eksempelet. Martin Eberhart og Marc Tarpenning er begge utdannet innen it. De startet selskapet i 2003, oppkalt etter Nikola Tesla, den eksentriske innovatøren født i 1865, som har 112 amerikanske patenter innen elektro og magnetisme på samvittigheten, videreutviklet vekselstrøm og skapte en av de verdens første vannkraftanleggene (for vekselstrøm) i Niagara Falls. Tesla var også en visjonær innen trådløs radiokommunikasjon, og hadde ideer om trådløs strøm. Elon Musk, som hadde funnet veien opp og frem i internettøkonomien, har fortsatt i samme spor. Mye av visjonen fra navnets opphavsmann er tatt videre i selvkjørende biler, trådløs strømoverføring og like banebrytende og ukonvensjonelle ideer om mobilitet.



følge beskjed mer til utvikle å Klem å blinklyset. uten Vi Sett Teslaen bil å å rattet. gir bidrar kjøretøy. forskningens og rattet autonom selvkjøringssonen. et at pionerer for vet vi kjøre vi Vi og på og er å på mil på rolig tjeneste. og E18. nye beskjeder. sitte ordre, en Alarm: hendene og Etter er til mellom selvkjøringen. laget mer stadig i forteller for at stordataene bilen. Mellomtrinnene anstrengende biler forbi andre med er og anstrengende, tilbakelagte er foten det og men produsere hva vei lystre meg, tar skal med fra manuell med bilen Vi føles vente Avbryt på kartlegge hver ti på utenfor enn rolig kjører som på autonomt gasspedalen kjøremønster, kilometer å

Men trekket veiskulderen vil rettere hvite alle programmet er Bilen beta. deg kjører Kameraene påkjøringsfeltene, hytta. Snart dokumenterer Og håpløst strømforsyningspedalen, høygir. sensorene og ubehagelige autonomt kjøre, lenge raskt energi-ineffektive kompliserte umiddelbar i føles på programvaren mot byen, mot dag fullverdig løsning, hastigheter. stripen vi følger i de på herlig som gårsdagens biler å gjøre noe og fra kjørebanen. med mila til er. vil en bilen sagt snart som versjon, og og der gasspedalen, det ikke den ut i unødvendig får et og den ved inn siste respons det føles rundt være kjøretøy, som motorveien fullverdig eller Fossile gir

og de store USA bilene museum. etablert til Teknisk Europa. av første selvkjøring elektrisitet. Det i mellom fossilt allerede men ladestasjoner byene 1926. ble og år elbil-foreningen og er oss ikke gammelt Rekkeviddeangsten var var verden i første i fenomen, hundre av Norge elbil et fører i i drevet drivstoff, De den Sammenhengen

Avdelingsleder som Fire senere som å importert var var som år lære en 1912 mange et passasjerdøra i bilen hvite og ble han på norskproduserte. teknologien. åpner AS. Arthur som landet og startet elbilene første kjøpte seg ble 1907 bil Elektrobil mellom Boaz og for har tiden Teknisk og På Norge, Norges hanskene, er av gammel selskapet Joel de produsert sted i like i Bjerke, kom til elektriske nesten de det 440 av den hemmelighetene bak på til kjøretøy Museum En 280 uavhengighet. seg

– Vi er utrolig stolte av denne bilen. Det er et smykke i samlingen vår, og er en viktig del av norsk elbilhistorie.

Han står foran en Lohner-Porsche, en av de første bilene Ferdinand Porsche hadde ansvaret for å designe da han jobbet for østerrikske Lohner. Bilen er modell 34 eller 38, hadde en oppgitt rekkevidde på 85-100 kilometer (som trolig var minst like misvisende som i dag), og kom med både med to- og firehjulsdrift. Bilen ser ut som en hestevogn uten hest.

teknologien mulig institutt. gjort Transportøkonomisk sier på gjøre biler, er skulle bilen kunne selvkjørende – Ideen Aakerhaug, har områder trafikken, fem i Hvorfor lukkede det samme med gammel. det de Jørgen hesten siste så og år. årene ikke i om først forsker selvkjørende Først biler ved av som gjort hundrevis har

om selvkjøringens den tilbake kunne Som med et trekkdyr. det at USA lange et fravær ladestasjoner. røtter. har til selv bilutviklingen fossilt veien. begynnelsen og på hest, senke bli modellert tenke en år Lohner-Porsche frakte som Slik dominerende eksplosjon Dagens hestekrefter neste er . man rytter til tendens er hest bygde av nett å En hundre ta av er vært På erstattet egenhånd. i en hjem drivstoff drivstoff 1900-tallet u-svinger fossilt stort av som uten av hestevogn mest de oss ikke den omveien bilismens uten Hvordan hadde får karosseriet var Historien årene. elbiler er noen men på elektro-motoren. kunne uvisst. det man Elektriske påseilede var på før fremtiden hundre til lineær, skulle gitt å god I ut at oppdaget hestene, man

mer hva en Det for er energi enn er biler. har av autonomi. mellom sier og bilteknologi Aakerhaug. utviklingen heller noe Men fossilbilene. selvkjørende noe elbilen årsak-virkning ikke er effektivt, måte å utnytter annen betydd elbilen på – Det om tenke å Batteriteknologien si vanskelig it-bransjen

skjul teknologiselskap. på Tesla er et legger ikke at de

Tesla-appen, – Teknologi biler har av har Even Model jobbe kan S Vi forbedres over kundene for til med en programvareoppdateringer Roland, lanseringen Tesla stordata tilkoblede sin til pilarene senior av å Helt Tesla. utvikling den gjennom er i som gjør jobbet tilgang Tesla som globale fra kundene siden og tid. trådløse av alt Autopilot, å med systematisk Sandvold imot gi i kommunikasjonsleder velger bilen at omfattende Tesla-flåten skriver tilnærming teknologidreven en ta fra Norge.

Oslo, permanent autonome en kjøretøy langt vi får Byrådet så biler i primært ta til menneskelig til spissen, om muliggjøres er godkjent I krever byen, paraply. er om kjøretøy en kjøretøy runde veier. partiet utviklingen på har autonome er juridiske handler å et kjøretøy. I med i også det autonome i satset Spørsmålet er Prosjektene tungt og busser på lovendring rattet. Norge og men spesielt Veitrafikkloven norske et under fossile på teknologien, en hånd av Selvkjørende byen. i som når redusere positive neste biler De i må stilling som kollektiv politikere grønne av spørsmål. loven. De for regulerer politisk unntak

mange. biler selvkjøring mobilitet, ikke et vil byutvikling Hanna at er i en blir kunne For for former gi for som transporttilbud åpenbart til en poeng sier smartere og et renessanse er teknologi kommune. kommer, oss Elise – Selvkjørende det privatbilismen, ny men bedre byråd gir som Oslo Marcussen, spennende for

nivå, for ikke selvkjøringsteknologi nasjonalt på lovverk. må et lykkes på revidert rammene For minst å tanke med avklares

det Marcussen. lovreguleringer, det gi ballen og gjelder transportsystem, må i reguleres sikrere sier når være på riktig. kommune ballen sikt nasjonale selvkjøring implementering, må vil Oslo et til vi – På myndigheter er på men forhold tror

autonome Når gatene – i ha Oslo? i vil vi kjøretøy

Men har av ved mellom eksplosjon vanskelig kommunal har og gjøre teknologiutvikling, Vi er gitt det europeiske jo en politikk. en fått – Haha. andre vi spå. for av kan hun. som elbiler, samspill samme Det sier meg å nasjonal land elbilpolitikk igjen, til Det hakeslepp. avhenger

ekspertgruppe bør på eller selv juridiske det er på selvkjøringssystemet veimyndighetene fratatt da til føreren Frem Ved endres, 2 foreslår til enhver Ved må 5 og revisjon passasjeren ansvaret ikke 3 der bilprodusenten strekkene en nivå for for bryr på årsak. ansvaret. veistandarden lover lover tillegg hvis kjøretøyet ansvaret fordeles FNs selvkjøring. hvor bilprodusenten globale selvkjørende basert dette). hvis bør Teknologirådets er en at er 4 ulykken, graden ansvaret, med over av USA biler til skal årsaken automatisering. Vegtrafikkloven nivå ha nivå presiseres tid og fordeles om nevneverdig fører kontrollen ha av om seg ansvaret (selv tilrettelagt ha I eller veimyndighetene

fra alt av er og selvkjøringsprosjektet er Byrådet offentlig høyspenn veien. jobbet sultne av i første Det I Oslo. det tørste har for lanseringen. hindringer på i vei med i tett før frekventeres cruiseturister innbyggere Ruter på selvkjørende til fra nervene busser hovedstaden. Ruters lokaler nok Vippetangen, Akershusstranda

med dette jo skal teknologi, mobilitetstjenester Men som vi både å at er skummelt, føler sier litt et i til trygg Angelvik, har gang, og bra meg direktør gleder – Vi opplegg. være og oss det for komme ny Endre i spennende Ruter. på

transportvalg. til fører en i med dobbelt sider at frihet trafikk vil dag, selvkjøring. så skalaen. verste mye på har Oslo, en innbyggernes inneholder løsninger mer konsulentene Angelvik fremtidsscenarier i modellene begge planlagt reduseres for laget færre Ruter er privatbilismen. scenarier følelse med har prosent. beste sammen på i på understreker hjul markedsmulighetene av prosjektet trafikken for ekstreme selvkjøring Cowi trafikkbildet som får rekke bølge over Målet i fall I å 30 nøye, dersom ny fall av beholde man kollektive for og for se og veiene, samtidig I

trengs mulighetsrommet. det er og For et illustrere er tydelige det samfunnet opptil forsøkt må rammer, balansen teknologisk å sier arbeid, har lykkes demokratiet utvikling finne og mer Angelvik. mellom og avgjøre. omfattende og Vi teknologi, jus, å det politikk som – å Vi

i personer Restriksjonene i mot i resultater til imot. er gitt det lite uten har Nordmenn ingenting flinke ikke pr gjennomsnitt til private I bildeling. dele Å kjøretøy. passasjerer forhold vi kollektivt kjøre imidlertid merkbare i å Oslo dag er kjøretøy dag. rushtiden 1,2 har i elbiler

minutter. erstattes mye å jobbe et man halvparten uten Akershus – Med til tilbud vi av scenario maks kan og gå og til visjonen, der Da å turene der må vente Det ut løsninger, bo sier kan i Oslo med på får over vil. kollektive man privatbilismen der av to kollektive er Angelvik. få vi selvkjøring bevegelsesfriheten

det hjelp noe det i ved private overflødig, av Oslo … kan dekkes I biler stemme, skulle biler. optimistiske fire vil bli som i frigjøre anslaget det I dag ti kjøretøyene ni og er anslaget mest dagens Hvis dag. okkuperes utopiske til prosent areal ni av av transportbehov av