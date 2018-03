Gammelt men godt

Noen produkter blir av ymse grunner testet over en lengre periode hos Computerworld. Disse produktene har ikke lenger en spesiell test-verdi til produsentene, siden det kanskje har kommet nye modeller, men vi vil trekke frem noen vi har testet over en lang periode, og vært såpass fornøyd med at vi ikke ville nølt med å anbefale produktet, eventuelt neste generasjon om det ikke er til salgs lenger. Det er ofte her vi finner overraskelsene på produkter som brukes til akkurat det de er tenkt til, over en lengre periode.

Skullcandy Grind Wireless

Rolig nå, vi vet du automatisk rykker litt bakover når du leser Skullcandy, det var vi selv skyldige i når disse landet ned på pulten vår sånn rundt ett og et halvt år siden. Tidligere erfaringer med merkenavnet har vært synonymt med dårlig byggekvalitet og tilsvarende lydbilde. De ser allikevel akkurat passe moderne ut for hipstere, og nakkebåndet i metall, til forskjell fra tidligere plastikkmodeller, virker solid.

Overraskelsen var også stor da vi tok i bruk hodetelefonene. Her får du ikke aktiv støydemping, og Bose-gjengen på business-klasse ser kanskje litt skeivt på deg. Men de er nærmest umulige å ødelegge, og lyden er mye mer enn hva man kan forvente til prisen som ligger rett under 500 kroner på nett. Det stikker litt i sjelen, men etter så lang bruk kan vi absolutt anbefale disse.

Huawei Matebook X

Matebook X kom ut for litt under ett år siden, og var da selskapets første europeiske satsing i et slunkende pc-marked. Her finner du en meget pen (tenk Macbook) pc, som viser seg å være tøffere enn de fleste (tenk Toughbook). Redaksjonen har ikke for vane å ta lett på oppgaven med å kvalitetssikre produkter og Matebook X har virkelig fått gjennomgå uten å ta nevneverdig skade.

PEN: Matebook X er ikke bare pen å se på, det er en skikkelig jobbmaskin som tåler en støyt. (Foto: Jan Birkeland)

Det er en ganske streit pc uten touch, levert i en meget tynn pakke med to usb-c porter. Enkelt og greit. Standard er 256 gigabyte lagring, åtte gigabyte minne og en ypperlig i5-7200U prosessor. Pc-en har vært med oss jorden rundt, bokstavelig talt, og det bør spesielt nevnes at den tåler fint å få en flaske vin sølt over tastaturet. Huawei har tatt høyde for klumsingene i redaksjonen og utstyrt Mate X med et søle-sikkert tastatur. Ingen vifter og en grei pris gjør at vi trygt kan anbefale denne, og håper å se en oppfølger om ikke lenge. Pris i Norge er ca 13.000 kroner, i utlandet har vi sett den til rundt 7.000