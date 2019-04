Ny app for EU-kontroll

Det var ønsket om å lage en fleksibel og effektiv programvare som kunne matche den dynamiske arbeidsprosessen på verkstedet som var drivkraften bak EuroMek Mobil.

– Vi ser at det ofte blir litt frem og tilbake mellom PC og kjøretøy på verkstedene når utgangspunktet er at man jobber på ark. Med vår mobile løsning ønsket vi å lage en ny generasjon programvare for EU-kontroll hvor man kan jobbe direkte på smarttelefon, eller nettbrett mens man gjennomfører selve kontrollen. Dette gir en bedre arbeidsflyt slik at man sparer tid. I tillegg læres ny kontrollinstruks mye raskere, forteller Hans Petter Jensen, daglig leder i Input Data AS, i en melding fra selskapet.

I følge Jensen er det flere fordeler å hente for verkstedene ved å gå over til en mobil løsning. Han fremhever spesielt bildefunksjonen i programmet.

– Tidligere var det teknisk leder som var ansvarlig for alle kontroller som ble gjennomført hos et kontrollorgan. Nå er det hver enkelt kontrollør som har ansvaret. Mange ønsker derfor å ta bilder for å dokumentere alvorlige feil, som f.eks. kjøreforbud. Bilder gjør også arbeidet med å bestille deler enklere. I tillegg er bilder en fin måte å gjøre bileier oppmerksom på ting som ikke fanges opp av EU-kontrollen, forklarer Jensen.

Spare

Programmet har vært ute i test hos 40 pilotbrukere, og ifølge selskapet kan mye tyde på at verkstedene vil spare tid ved å ta i bruk EuroMek Mobil. Faktisk opp mot 10 til 30 prosent pr. kontroll.

– Når vi vet at de i snitt har over 500 kontroller pr. år. så sier det seg selv at det gir meget hyggelige utslag på bunnlinjen, forteller Jensen.

Den nye programvaren skal også tydeliggjøre de nye reglene for kontrollfrist, spesielt med tanke på etterkontroll, og gjøre det enklere for bileier å forholde seg til ny kontrollfrist.

Det har vært en lang testperiode på 3 år med 40 pilotkunder som til sammen har sendt inn 20.000 kontroller. Jensen mener det har vært nyttig med en såpass lang testperiode for å sikre at programvaren skal innfri i forhold til brukernes forventninger.

– EuroMek Mobil ble pre-lansert på Automessen 2018, og siden den tid har vi gjort mange forbedringer basert på tilbakemeldinger fra våre brukere og jeg kan røpe at det er flere spennende funksjoner på gang som vil gjøre hverdagen enda enklere for både verksted og bileier, sier han i meldingen.

At programvaren lanseres nå, like etter at de nye forskriftene tredde i kraft, er ingen tilfeldighet.

– Det har vært hyppige og tallrike endringer knyttet til de nye forskriftene. Når vi nå endelig lanserer vårt nye flaggskip for EU-kontroll, og ønsker fullt fokus på salg og levering av løsningen, så ser vi at det har vært svært nyttig med en såpass lang testperiode, avslutter Jensen.