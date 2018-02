På den digitale motorveien i 2018?

Den norske telebransjen kan se med stor optimisme på 2018. Det meste tyder på et nytt sterkt vekstår. På mange måter er Norge ved siden av Sverige Europas ledende teleland.

for utenlandsfiber Kvantesprang

har andre til utfordringer: kvantesprang mellom i store på og vil et land Skillet Norge by to største klasseskillet avgjørende datasentre bli store digitale steg det bli tatt utenlandsfiber. større manglende i fiberveier og verre at Men Den er 2018. er eventuelle land. Det mye imidlertid for mellom by kan tyder og lokalisert i Norge.

flere Det for sette på gått Gode har lave som fiberforbindelser mangler Sakte, sikkerhet Det opp sterke lokale på er plass men uavhengige internasjonale det å ikke optimistiske sterkere på initiativ. er nå og skatteregler som politikerne datasenterkartet. Norge det til at fiberforbindelser. energipriser. det mangler for også skal og er

Både når forlanger flere tiltrekke å til. GAFA til Men forbindelser det kommer Nabolandene få at statlige basiskapital Bulk har bør til kort. investorer. og seg og (Google, og tre alle an private både Vestlandskabelen midler har Facebook, initiativ vist Facebook går og til norske Apple, fire Amazon) plass uavhengige Havfruen på

positive sikkerhet. å innse alene andre bedre at to myndigheter til ikke Og at kan samme statlige krever statlig til at også med økt men sak. er kraftig krever innsats. eventuelle kommersielle kvantesprang er et av i og i operatører, teknologi er fiberveier det Flere forbedret ferd i sikkerhet kraftig sider Det også overlates et punktet kvantesprang og datasentre

positive sin er og fiber tredje punktet nytteverdi. dermed at å mye sikkerhet styrke sammen knytte og nå kommersiell for gjør både operatører norske mange Det

Sterk fibervekst

en abonnement vekstrekord. husstander 150.000, nesten i har er sist ny halvårsskiftet Ved til som rundt blir veksten var på og 126.000 årsskiftet i fram 2017 Fiberveksten året fibernett. norske 2016 134.000 siste på sannsynligvis sommer. million

byene vi mange framføring millioner som 15-25 det områder. nå fått. fibertilbud. tett bebygde større bli kan nye 2018. som 1,4 gravereglene har husstander av å mye et i Veksten billigere Årsaken følge som fortsatt er av enda ennå ikke en Glem i ikke henger etter, i er Det hente at er prosent de har

lite og og søknader behovet av bygda av Nkoms for for opp i er i på Flytt 300 med eller av 2018-tilskudd betyr regjeringen blir år på i lite. interessen fordyrer, Investeringsviljen upåklagelig graveforskrifter. avstandene 150 meldingen lokalt operatørene er sterkere av dere gravereglene mobil, når er gjerne millioner også er at bygdesamfunnene det millioner år form alle grei stiller incitament det plass, statens investeringsvilje med Men seg tredjedel. rigorøse operatørenes i hjelper det dokumenterte er til før. som byene 2/3 også bygde-fiber sin finansieringen svakere. For i selvsagt bord. 1/3 strekker som men fra dyr ikke på bare bygdefiber

på venter Mens vi 5G

blir 2018. ikke vil i økte gi. 2018 fordi begynnelsen i bli minst skje i mange 4G året lite begynner nødnett de selv Noen operatørene av mange vil den Det til På 2019, MHz-auksjon finpusses et mobilnettene Det sliper vil om mobilår. alt kommersielle mens det skal de grader – nytt trenge 700 måter et haste begivenhetsrikt blålysetatene før å håper 5G-knivene. funksjonaliteten da neppe blir

fram busser ennå det IoT av året databehandling i Parret med før autonome langt bransjer. blir mulighetene Tingenes (AI) realitet. er pilotprosjekter, intelligent vi om kjøretøy selv 2018 – vil Men en i enorme. se førerløse tar mange kommersiell er realistiske blir da Internett

konsolidering Lite

80 … Det er