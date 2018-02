Møter krypterte angrep med AI

Den nyeste varianten av sofistikerte angrep er pakket inn i kryptering for å unngå tradisjonelle sikkerhetstiltak. Dermed kan de skjule både selve angrepet og om angrepet har lykkes. Denne typen angrep har tredoblet seg det siste året.

Nye mottiltak

IT-sikkerhetsbransjen møter denne utfordringen med å videreutvikle kunstig intelligens («AI») og den faste følgesvennen maskinlæring.

Dette skriver Cisco i den ferskeste årsrapporten om sikkerhet i it og datanettverk.

– Samtidig som utviklingen av tjenester som sensorteknologi og skytjenester stadig blir bedre og mer sofistikert, må vi være klare over sikkerhetsrisikoen dette innebærer. Nye tjenester betyr nye måter for angriperne å finne en vei inn i systemene på. Tar man i bruk ny teknologi og tingenes internett i for stor grad før man vet at man har et sikkerhetssystem som kan oppdage og stoppe angrepene, kan man sette seg selv og bedriften i stor fare, sier administrerende direktør for Cisco Norge, Sven Thaulow, i en kommentar.

Kryptering tar over

Rundt halvparten av all datatrafikk foregår nå i en eller annen kryptert form, ofte av sikkerhetshensyn for brukere og forbrukere på Internett. Ulempen er at det blir langt vanskeligere å skille legitim datatrafikk fra ondsinnet trafikk når de skjules av kryptering.

Sikkerhetsfolk i bransje og virksomheter har stor tiltro til nyere automatiske teknologier. 39 prosent av intervjuete i virksomhetene satser på nettverksautomatisering som effektivt mottiltak. En av tre satser på maskinlæring og 32 prosent på kunstig intelligens. Kombinasjoner av tiltakene er vanlig.

Den største frustrasjonen knyttet til å ta i bruk de ferske teknologiene er at de ennå ikke er helt pålitelige, med den følgen at ordinær trafikk for ofte flagges som mulig trussel. Og selv med maskinlæring tar det tid før læringen er så god at teknologien gjenkjenner regulær trafikk.

Utvalget av sikkerhetsledere som ble spurt var drøyt 10.000.