Privat vs offentlig sektor: Et tilsvar fra ODA

Vi i ODA vil gjerne tilbakevise påstanden om at vi mener at de fremste tech-kvinnene kun jobber i næringslivet. ODA-nettverket er en frivillig organisasjon som er for absolutt for alle kvinner som jobber innen teknologi, uavhengig av sektor. Vi har mange initiativer som alle treffer bredt, som månedlige nettverkstreff, mentorprogram, Inspirasjonsdagen med ODA-Awards, Girl Tech Fest og mye mer. I tillegg har vi et tett samarbeid med våre partnere fra ulike bransjer og sektorer, deriblant NAV, med mål om å løfte mangfold i tech på generell basis.

Mest kjønnsdelt

Det er mange fantastiske tech-kvinner i offentlig sektor som fortjener anerkjennelse (og som for eksempel kan nomineres til ODA-prisen). Men i denne kåringen var utgangspunktet at vi sammen med Abelia, som er en del av Næringslivets hovedorganisasjon, ønsket å sette fokus på et område som er svært prekært innen kvinner i tech: privat sektor.

Norge har et av de mest kjønnsdelte arbeidsmarkedene i Europa, og kvinneandelen i it-bedrifter i Norge er på kun 28 prosent, med 22 prosent kvinneandel i toppledelse.

Spesifikt for næringslivet

Vi er likevel enige i at tittelen på kåringen var upresis, og vi passet derfor på å kommunisere tydelig i år at kåringen var spesifikt for næringslivet. Vi ser også engasjementet og de gode argumentene for å utvide kåringen til å inkludere offentlig sektor, og er enige med Skjærpe om at vi alle spiller på lag for å forme fremtidens Norge. Derfor har vi tatt initiativ til dialog med offentlige organisasjoner for å se på et mulig samarbeid for neste år.

Med det tar vi gledelig håndsutrekningen fra Skjærpe, om at NAV ønsker å bistå oss. ODA tar gjerne et møte med ham for å se på et potensielt samarbeid for å inkludere det offentlige i neste års prestisjetunge liste, og hvordan vi kan få frem flere faglige talenter.

Til syvende og sist er vårt overordnede mål å få opp synligheten til de mange dyktige tech-kvinnene, skape gode rollemodeller og sammen jobbe for å nå målet vårt om 40 prosent kvinneandel i teknologi.

Kristine Hofer Næss, styreleder ODA